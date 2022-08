Überragende Einschaltquote für Roland Kaiser bei „Kaisermania“ 2022 - besser als 2019

Teilen

Roland Kaiser 2022 bei einem Open-Air-Konzert © IMAGO/Michael Kremer

Roland Kaiser hat es mal wieder geschafft! Der legendäre Schlagerstar erzielte mit der diesjährigen „Kaisermania“ hervorragende Einschaltquoten.

Dresden – Wer auf Schlager steht, der kommt an Roland Kaiser (70) nicht vorbei: Der legendäre Musiker erzielte mit Hits wie „Santa Maria“ oder „Joana“ Riesenerfolge und auch nach einigen Jahrzehnten auf der Bühne scheint Kaiser keineswegs in Rente gehen zu wollen. Ganz im Gegenteil: Nach drei Jahren Corona-Pause meldete sich der Schlagerstar am vergangenen Wochenende fulminant mit der „Kaisermania“ zurück. Zuletzt 2019 war das aufwändige Event, bei dem zahlreiche Sängerinnen und Sänger das musikalische Vermächtnis der Schlagerikone feiern, live im Fernsehen übertragen worden. Am 29. Juli stand Kaiser jetzt erneut in Dresden auf der Bühne.

Bereits im Vorfeld berichteten die einschlägigen Schlagerportale ausgiebig über die anstehende „Kaisermania“. Der zuständige Sender MDR übertrug nämlich nicht nur das mit Spannung erwartete Konzert des Namensgebers. Bevor Roland Kaiser selbst die Bühne betrat, unterhielten zahlreiche weitere Schlagerstars das Publikum mit ihren Performances. Die live gesendete TV-Show war jedoch nur einer von sechs Auftritten, die Kaiser im Rahmen der „Kaisermania“ absolviert. Erstmals fand das Open-Air-Konzert vor 19 Jahren statt. Seitdem ist die „Kaisermania“ zu einer echten Institution in Dresden geworden.

Roland Kaiser erzielt mit der diesjährigen „Kaisermania“ unglaubliche Einschaltquoten

Auch nach fast zwei Jahrzehnten „Kaisermania“ ist die Begeisterung für Schlagerlegende Roland Kaiser ungebrochen. Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, lockte die Live-Show im MDR ganze 1,82 Millionen Personen vor die Fernsehgeräte — das entspricht einem Marktanteil von 8,3 Prozent. Für eine Schlagersendung im Dritten ist das ein hervorragendes Ergebnis, das so nur wenige andere Formate erzielen können. Auch bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei beeindruckenden 6,2 Prozent.

Damit konnte die „Kaisermania 2022“ die letzte Show aus dem Jahr 2019 übertreffen. Schon damals schauten sage und schreibe 1,21 Millionen Menschen zu, als Kaiser mit seinen Kollegen das Publikum in Dresden unterhielt. Der entsprechende Marktanteil von fünf Prozent war bereits 2019 ein stattliches Ergebnis. Nach der pandemiebedingten Pause war die Sehnsucht nach Roland Kaiser aber offensichtlich groß: Der Erfolg der diesjährigen „Kaisermania“ spricht für sich.