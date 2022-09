Völlig überwältigt: Roland Kaiser überrascht Günther Jauch

Jauch wird von Kaiser überrascht © Screenshot/RTL+

Günther Jauch wurde bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ von Roland Kaiser überrascht. Und die Schlagerlegende hatte ein besonderes Geschenk dabei.

Hürth – Überraschungen sind keine Seltenheit bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Streng genommen handelt es sich dabei sogar um das Konzept des TV-Formats. In der letzten Ausgabe der Sendung sorgte ein berühmter Besucher jedoch für besonderes Erstaunen bei Günther Jauch (66), Thomas Gottschalk (72), Barbara Schöneberger (48) und ihren Gästen Beatrice Egli (34) und Lukas Podolski (37). Niemand Geringeres als Schlagerlegende Roland Kaiser (70) stand plötzlich auf der Bühne der RTL-Show. Und im Gepäck hatte Kaiser ein interessantes Geschenk für Showmaster Jauch.

Unter tosendem Applaus betrat Roland Kaiser die Bühne des Fernsehstudios und nicht nur in den Gesichtern der Zuschauer war die Überraschung klar zu erkennen. Die drei wortgewandten Moderatoren versuchten einige Minuten lang vergeblich, das Publikum zu beruhigen, doch die Standing Ovations für den „Joana“-Interpreten hielten an. Erst als Günther Jauch begann, das ihm überreichte Präsent auszupacken, kehrte Stille im Saal ein. An diesem Punkt verließ Kaiser die Bühne jedoch wieder mit dem Versprechen, später für eine Gesangseinlage zurückzukehren.

Roland Kaiser stellt Günther Jauch vor eine musikalische Herausforderung

Doch was verbarg sich in Roland Kaisers goldener Schachtel? Zur Belustigung aller Anwesenden hielt Günther Jauch nach dem Auspacken eine Blockflöte in die Höhe. Denn es ist kein Geheimnis, dass der vielseitige Entertainer das klassische Blasinstrument ziemlich gut beherrscht. Bereits in einer vergangenen Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ bewies Jauch sein Talent als Flötist, als er sich gemeinsam mit seinen Mitstreitern Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger einer musikalischen Challenge stellte.

Unter dem Bandnamen „Thommi & Babsi feat. Günni am Holz – Das Null-Hit-Wonder“ performten die drei Fernsehstars damals den bekannten Song „Über den Wolken“ von Reinhard Mey (79). Musikalische Geschichte schrieben Jauch und seine Kollegen damit sicherlich nicht — doch für beste Fernsehunterhaltung eignete sich die Showeinlage allemal. Roland Kaiser performte übrigens am Ende der aktuellen Ausgabe im Duett mit Barbara Schöneberger seinen Mega-Hit „Warum hast du nicht nein gesagt“. Ob er Günther Jauch zukünftig für sein Bühnenorchester engagieren wird?