Rosenheim-Cops-„Stadler“ jobbte einst im Marienplatz-Kaufhof: Private Schmunzel-Details in TV-Talk

Von: Armin T. Linder

Dieter Fischer (l.) bei „DAS!“ im NDR. © Screenshot

„Rosenheim-Cops“-Star Dieter Fischer gastierte in einer TV-Show. Er brach das „Rosenheim-Cops“-Erfolgsgeheimnis auf ein Wort herunter und sprach über seinen Job im Marienplatz-Kaufhof.

München - Seine Serienrolle Anton Stadler ist vor allem für Leberkassemmeln, Schweinebraten und andere bayerische Köstlichkeiten zu begeistern. Der private Dieter Fischer (jetzt 52) hingegen macht da auch mal eine Ausnahme: „Das Wasser läuft schon zusammen“, sagte er vor einigen Monaten in der NDR-Sendung DAS!, als ihm eine Semmel mit Nordseekrabben vorgesetzt wurde. Wegen seiner Low-Carb-Ernährung ließ er das Brötchen weg und fand den Belag „waffenscheinpflichtig“. Was viele nicht wissen: Der Bayer ist Nordsee-Fan und Fisch-Experte, filetierte und briet in der Sendung sogar fachmännisch eine Lachsforelle.

Rosenheim-Cops (ZDF): Dieter Fischer begann als Tatverdächtiger

Die Fans der „Rosenheim-Cops“ dürften aber doch vor allem hingehört haben, als er über die Serie und seine Rolle dort sprach. Seit 2011 ist er fest dabei, Jahre zuvor hatte er in einer Episodenrolle schon mal unter Tatverdacht gestanden (ob er überführt wurde, soll hier nicht gespoilert werden, schließlich laufen ja ständig Wiederholungen alter Folgen).

Wie unterscheidet sich Stadler vom privaten Fischer? „Er ist geizig, er hört schlechter als ich, er sieht schlechter als ich. Und er hat diesen bayerischen Grant. Ein bisschen mehr als Sarkasmus, aber kein Zynismus. Ich bezeichne den bayerischen Grant, dieses Mürrische, sogar als eine eigene Art von Humor. Das hat der Stadler, das pflegt er.“

Rosenheim-Cops (ZDF): Dieter Fischer wurde durch Ehering zum Anton Stadler

Ein Schmuckstück half ihm einst dabei, in die Rolle des Anton Stadler zu schlüpfen, wie er erklärt. „Es ist eigenartigerweise der Ehering. Damals, als ich die Rolle übernommen habe, war ich noch nicht verheiratet. Da habe ich diesen Ehering, der vergoldet ist - allerdings aus Messing -, den habe ich jeden Tag aufgestreift und gemerkt, dass irgendwas mit mir passiert, dass die Augenbraue runtergeht. Und dann denke ich mir: Ah, schau an, du hast tatsächlich die Rolle an diesem Ring festgemacht. Wenn er nachdenkt, spielt er immer an diesem Ring. Wie ich dann geheiratet habe und privat einen Ehering trug, habe ich auch immer angefangen, daran zu spielen, da habe ihn dann gleich abgelegt.“

Rosenheim-Cops (ZDF): Erfolgsgeheimnis bricht Dieter Fischer auf ein Wort runter

Die „Rosenheim-Cops“ sind seit mehr als zwei Jahrzehnten im Programm, feiern immer wieder Quoten-Rekorde. Was macht die ZDF-Serie aus? Fischer bricht das Erfolgsrezept auf ein einziges Wort runter: „Ensemblegeist“. Er präzisiert: „Dieses Team ist so eingespielt über die Jahre. Man braucht Jahre, bis man so beieinander ist. Das Geheimnis ist: Wir mögen uns alle, wir spielen auch alle gern zusammen. Dadurch entsteht dieses Ensemble. Das ist dieser berühmte Ensemblegeist.“

Dieter Fischer (r.) filetiert in der Sendung fachmännisch eine Lachsforelle und brät sie danach an. © Screenshot NDR

Dieter Fischer begann seine berufliche Karriere als Kaufmann, obwohl er als Steppke mal Gärtner werden wollte, doch als ein „Heini vom Arbeitsamt“ von seinem Heuschnupfen gehört habe, waren die Pläne des kleinen Dieter passé. „Der Kaufhof am Marienplatz war der einzige, der einen tabellarischen Lebenslauf verlangt hat und keinen ausgeschriebenen. Dadurch, dass ich gerne den Weg des geringsten Widerstands gehe, habe ich da die Bewerbung hingeschickt, meine Mutter war zufrieden, und zack habe ich die Stelle bekommen.“ Er war für die Fischtheke zuständig! Daher kommt auch die Expertise für Meerestiere. Die Schauspielsuche besuchte der junge Dieter Fischer heimlich - es flog auf, als sein Papa ihn an der Fischtheke besuchen wollte. Der Vater hat‘s mit Humor genommen. Würde er heute noch im Kaufhof arbeiten, würde den „Rosenheim-Cops“-Guckern aber sicherlich etwas fehlen. Fischer erklärte einst, dass freche Fans ihm auch mal an den Bauch fassen. (lin)