Rosenheim-Cops-Fans entdecken Schlager-Megastar in Wiederholung - und verreißen Leistung: „Unterirdisch“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Nicht alle Fans wussten, dass einst ein sehr prominenter Gast mitspielte. © ZDF/ZDF/Bavaria Fernsehprod./Christian A. Rieger

Das ist doch ...?! Zahlreiche „Rosenheim-Cops“-Fans wurden von einem Schlager-Megastar überrascht - und viele zeigen sich wenig angetan von seiner schauspielerischen Leistung.

München - Bei den ZDF-„Rosenheim-Cops“ sind immer wieder Gaststars dabei. Dieser Tage waren und sind das unter anderem Michaela May, Michael Lerchenberg und Sidonie von Krosigk. Und alle langjährigen Fans wissen auch, dass schon in der Vergangenheit Stars in Episodenrollen vorbeischauten, die nicht in allererster Linie als Schauspieler berühmt sind, 2010 etwa Verona Pooth und 2014 Andreas Gabalier.

Schlager-Star Andreas Gabalier bei „Rosenheim-Cops“: Zuschauer entdecken ihn bei Wiederholung

Weil das aber eben nicht allen bekannt war, ging es am Donnerstag (3.2.) in einer großen Facebook-Fangruppe so richtig rund. Um 16.10 Uhr wurde die Folge „Mozarts kleiner Bruder“ aus der 14. Staffel im ZDF wiederholt. Und prompt entdeckten reihenweise Zuschauer den Schlager-Star, die von seiner Gastrolle gar nichts wussten. „Oh Überraschung: Andreas Gabalier!“ lautet nur eine von vielen verblüfften Reaktionen.

Die Cops Hansen (Igor Jeftic, l.) und Hofer (Joseph Hannesschläger, r.) befragen Pop-Musiker Fabrizio Frey (Andreas Gabalier, M.), der die Leiche gefunden hat. © ZDF/ZDF/Bavaria Fernsehprod./Christian A. Rieger

Andreas Gabalier war 2014 bereits durchaus eine Schlager-Größe, schließlich wurde „I sing a Liad für di“ bereits 2011 zum Hit. Sein größter folgte mit „Hulapalu“ erst später - inzwischen darf man ihn guten Gewissens „Schlager-Megastar“ nennen, für den Sommer 2022 plant der inzwischen 37-jährige Österreicher riesige Live-Events.

Bei den „Rosenheim-Cops“ spielte er in der Folge „Mozarts kleiner Bruder“ die Rolle des Fabrizio Frey. Dabei handelt es sich um einen Popstar aus Graz in Lederjacke, der die musikalische Leitung des Johann-Baptist-Knauff-Festivals in Rosenheim übernimmt. Vor dem Event wird allerdings Dietmar Winscheck im Stadtarchiv tot aufgefunden - er hatte eine überraschende Entdeckung gemacht. Ob der „Serien-Gabalier“ zum Kreis der Verdächtigen gehört? Das soll hier genauso wenig verraten werden wie die Mörderin oder der Mörder.

Schlager-Star Andreas Gabalier bei „Rosenheim-Cops“: Schon 2014 wurde Leistung kritisiert

2014 schon wies Gabalier über Facebook auf seinen Schauspiel-Ausflug hin, posierte auf obigem Foto neben Max „Michi Mohr“ Müller. Der Schauspiel-Ausflug des Sängers sorgte schon damals nicht nur für Lobeshymnen. „Seine Schauspielleistung ließ eher zu wünschen übrig“, schrieb derstandard.at einst. „Die Sätze modulierte er, als wäre er bei jedem einzelnen froh und stolz, ihn unfallfrei wiedergeben zu können.“ Immerhin der Charme-Aspekt wurde gelobt.

Auch jetzt anlässlich der Wiederholung verreißen einige Fans die schauspielerische Leistung des Schlager-Stars. „Kein guter Schauspieler“, „Peinlich“, „Andreas Gabalier ist absolut kein Schauspieler“ und „Die schauspielerische Leistung des Hr. Gabalier war irgendwie unterirdisch. Also singen kann er um Welten besser“, „Hätte er besser lassen sollen“ und „Unglaublich schlechte schauspielerische Leistung. Aber ja, VIP halt“ lauten nur einige der eindeutigen Mecker-Kommentare. Oder auch: „Als Schauspieler ist der eine Niete! Und wird in dieser Wiederholung auch nicht besser.“ Sogar echte Fans konnten seinem Auftritt nicht viel abgewinnen: „Andreas Gabalier ist absolut kein Schauspieler. Allerdings liebe ich seine Lieder“, schreibt eine Anhängerin.

Schlager-Star Andreas Gabalier: Auftritt bei „Rosenheim-Cops“ heftig kritisiert - doch einige mochten ihn auch

Die kritischen Äußerungen zu Gabaliers Darstellung - und teils auch seiner Person - stapeln sich zwar. Doch einige mochten seinen Serien-Besuch auch. „Ich fand es sehr gut mag den sehr“ und „War doch mal ein toller Auftritt. Ich fand es sehr schön“ und „Der Kerl hat‘s auch als Schauspieler drauf“, heißt es. Und eine Nutzerin meint: „Dafür sieht er super aus und singt so schön.“

Es gab übrigens noch etwas zu entdecken in der Folge: Isabel Mergl hatte eine Episodenrolle als Stadtarchiv-Leiterin Dr. Konstanze Engelhardt. Heute ist sie längst als eine andere Figur fester Bestandteil des „Rosenheim-Cops“-Casts - als Ehefrau von Anton Stadler (Dieter Fischer), die er liebevoll „Hasemuckl“ nennt. Fischer war unlängst bei einer NDR-Sendung zu Gast und plauderte aus dem Nähkästchen. (lin)