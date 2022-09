„Rosenheim-Cops“-Überraschung: Zwei neue Kommissare - Schmidt & Schmidt ermitteln vier Folgen lang

Von: Armin T. Linder

Nanu!? Bei der neuen Staffel der ZDF-„Rosenheim-Cops“ tauchen plötzlich zwei neue Ermittler auf und vertreten die bewährten. Sie bleiben vier Folgen lang.

München - Damit war nun wirklich nicht zu rechnen! Eigentlich deutete bei der neuen Staffel des ZDF-Vorabendschlagers „Rosenheim-Cops“ alles auf personelle Konstanz hin. Doch jetzt starten plötzlich zwei neue Ermittler - bereits ab 18. Oktober.

Rosenheim-Cops (ZDF): Neues Ermittler-Duo vier Folgen lang im Einsatz

Sie sind zwar nicht dauerhaft dabei, lösen also keineswegs die vorhandenen Publikumslieblinge Stadler, Hansen & Co. ab. Doch das neue Duo ermittelt immerhin vier Folgen lang vertretungsweise. Über die Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt. Gut möglich, dass die Macher wegen Zeitgründen bei den Darstellern improvisieren mussten. Schon bei Marisa „Stockl“ Burger war aus ähnlichen Gründen Kreativität gefragt.

Laura Schmidt (Marija Kovčo) und Thomas Schmidt (Moritz von Zeddelmann) ermitteln gemeinsam mit Polizeidirektor Gert Achtziger (Alexander Duda, r.). © Linda Gschwentner/ZDF

Wer sind die beiden Neuen bei den „Rosenheim-Cops“? Es handelt sich um die Vertretungs-Kommissare Laura Schmidt aus Frankfurt und Thomas Schmidt aus Nürnberg. Ihr erster Fall in der Folge vom 18. Oktober: Beim Schafkopfturnier „Die 24 Stunden von Rosenheim“ wird einer der Finalisten erschlagen.

Rosenheim-Cops (ZDF): Verwirrung um die beiden Vertretungskommissare

Die Aushilfsermittler Schmidt & Schmidt gehen der Sache gemeinsam mit Polizeidirektor Gert Achziger (Alexander Duda) auf die Spur. In der Nebenhandlung entsteht im Kommissariat Verwirrung: Sind Herr und Frau Schmidt etwa miteinander verwandt?

Laura Schmidt wird von Marija Kovčo gespielt. Die Darstellerin wurde 1988 in Starnberg geboren, lebt in München und hat kroatische Wurzeln. Thomas Schmidt wird von Moritz von Zeddelmann verkörpert. Der Schauspieler wurde ebenfalls 1988 geboren, ist in Niedersachsen aufgewachsen und lebt in Hamburg. Sein Gesicht könnten die Zuschauer aus dem Film „51 Degrees North“ oder den Serien „Unter Gaunern“ und „Bettys Diagnose“ kennen.

Rosenheim-Cops (ZDF): Neue Staffel startet am 4. Oktober

Die 22. „Rosenheim-Cops“-Staffel (immer dienstags ab 19.25 Uhr) startet am 4. Oktober (wir berichteten), mit vielen gewohnten Gesichtern und der Ehefrau von Alexander Duda. Schon zwei Wochen später bringt das neue Ermittler-Duo frischen Wind rein. Wussten Sie, dass Marie-Hofer-Darstellerin Karin Thaler seit Jahrzehnten mit ihrem einstigen One-Night-Stand verheiratet ist? (lin)