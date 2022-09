Rosenheim-Cops: Staffelstart am 4.10.! Ehefrau von „Achtziger“-Star Duda spielt mit

Von: Armin T. Linder

Die „Rosenheim-Cops“ starten am 4. Oktober in die neue Staffel. Sendetermin: wieder dienstags. In der ersten Folge spielt die Ehefrau von „Achtziger“-Darsteller Alexander Duda mit.

München - Monatelang mussten sich die Fans der „Rosenheim-Cops“ mit Konserven zufriedengeben. Jetzt steht der Start-Termin der 22. Staffel fest: Am 4. Oktober läuft die erste von 22 Folgen, der Sendetermin am Dienstagabend ab 19.25 Uhr bleibt der gewohnte. „Gleich ab der ersten Folge gibt es weitere Überraschungen“, teilt die zuständige Presseagentur mit.

Rosenheim-Cops (ZDF): In erster Folge der 22. Staffel ermitteln Hansen und Kaya

In der ersten Folge „Räuber Frantz kehrt zurück“ wird der Autor Johannes Weyrich von seiner Haushälterin Anna Linzer ermordet in seiner Villa aufgefunden. Es ermitteln mit Sven Hansen (Igor Jeftić) und Kilian Kaya (Baran Hêvî) zwei alte Bekannte.

Szenenfoto aus Folge 1 der 22. Staffel: Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Sven Hansen (Igor Jeftić). © Linda Gschwentner/ZDF

Dass im Team der „Rosenheim-Cops“ keine großen personellen Änderungen zu erwarten sind, berichtete tz.de schon vor Monaten. In der Pressemitteilung wird nun die Hauptdarsteller-Liste bestätigt: Dieter Fischer, Igor Jeftić, Max Müller, Marisa Burger, Karin Thaler, Sophie Melbinger, Sevda Polat, Baran Hêvî, Alexander Duda, Ursula M. Burkhart, Sarah Thonig, Christian K. Schaeffer, Paul Brusa.

Rosenheim-Cops (ZDF): Ehefrau von „Achtziger“-Darsteller spielt Haushälterin

Besonders spannend aber ist, wer in der ersten Folge die Haushälterin spielt, die die Leiche entdeckt: Jutta Schmuttermaier. Sie ist die Ehefrau von Alexander Duda, der als Polizeipräsident zum festen Cast der „Rosenheim-Cops“ zählt. Es ist übrigens nicht ihre erste Gast-Nebenrolle in der ZDF-Serie. Ob die beiden, die privat ein Paar sind, in der Folge auch in gemeinsamen Szenen zu sehen sind? Unwahrscheinlich, aber durchaus denkbar. Ein Foto ihrer Rolle wurde zunächst nicht veröffentlicht.

Schmuttermaier und Duda sind seit rund 30 Jahren ein Paar, die beiden haben zwei erwachsene Kinder. „Unsere Beziehung ist: spannend, aufregend und niemals langweilig“, schwärmte sie gegenüber tz.de. „Das schaffen wir unter anderem durch Reisen, Kochen und viele Diskussionen.“ Das Foto, das Sie oben im Facebook-Embed sehen und das sie unserer Redaktion zur Verfügung stellte, zeigt sie etwa in Marokko. Auch eine andere „Rosenheim-Cops“-Darstellerin ist schon jahrzehntelang verheiratet. (lin) Verwendete Quellen: Pressemitteilung, ZDF, eigene Recherchen.