Rosenheim-Cops: Für Fans von Kult-Star Igor Jeftić gibt es gleich zwei Jubel-Nachrichten

Von: Armin T. Linder

Igor Jeftić, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2019, bleibt den „Rosenheim-Cops“ erhalten. © Spöttel Picture / Imago

Viele Fans der ZDF-„Rosenheim-Cops“ vermissen ihren Lieblingsermittler Sven Hansen. Kehrt er zurück, und wenn ja, wann? Jetzt gibt es die Antwort.

Update vom 27. Januar 2022: Für die Fans von Igor Jeftić und dessen „Rosenheim-Cops“-Rolle als Kommissar Sven Hansen gibt es gleich ZWEI gute Nachrichten. Die erste, siehe Artikel unten: Er wird noch in der aktuellen Staffel zurückkehren, genauer gesagt in der Folge vom 8. März. Die zweite: Er bleibt den „Rosenheim-Cops“ noch länger erhalten und ist auch bei den Dreharbeiten für die 22. Staffel dabei, die im April starten sollen. Das bestätigte seine Agentur. Man könne verraten, dass Jeftić in diesem Jahr wieder für eine neue Staffel der „Rosenheim-Cops“ vor der Kamera stehe und sich auf die neuen Fälle in und um Rosenheim freue, hieß es auf Anfrage.

Seine Fans dürften aufatmen - schließlich hatte Jeftić vor einigen Monaten verraten, immer mal wieder über einen Ausstieg nachzudenken.

Ab 8. März ermittelt Sven Hansen (Mitte, Igor Jeftić) wieder bei den „Rosenheim-Cops“. © Linda Gschwentner/ZDF

Was ist mit Kult-Kommissar Hansen? „Rosenheim-Cops“-Fans verzweifelt - Jetzt gibt es die Antwort

Unser Artikel vom 25. Januar 2022: München - „Herr Hansen zurück bitte“, „Mein Lieblingskommissar Hansen fehlt sehr“, „Wo bleibt Herr Hansen?“, „Sven Hansen fehlt“, „Wann kommt Herr Hansen wieder?“: Unter den Social-Media-Posts der ZDF-„Rosenheim-Cops“ stapeln sich diese Fan-Kommentare. Kult-Ermittler Sven Hansen, gespielt von Igor Jeftić, hatte sich in der Serie kürzlich nach Hamburg verabschiedet, um sich um seinen kranken Onkel zu kümmern. Er übergab Job und Bootshaus an seine Kollegin Birte Andresen (Sophie Melbinger), die ihn vertritt. Aber wie lange?

Rosenheim-Cops (ZDF): Viele Fans vermissen Sven Hansen - Am 8. März kehrt er zurück

Andresen kommt zwar auch bei vielen Fans gut an. Aber vermisst wird Hansen allemal. Wird er in der aktuellen „Rosenheim-Cops“-Staffel überhaupt noch mal auftauchen? Jetzt gibt es die Antwort: Ja! Laut ZDF kommt es zu seiner Rückkehr in der Folge vom 8. März. Bis zum 1. März ermittelt Andresen an der Seite von Anton Stadler (Dieter Fischer), ab der Folgewoche bildet Hansen wieder mit ihm das bayerisch-nordische Herren-Doppel.

Die beiden ermitteln am 8. März zunächst, wer den Restaurant-Kolumnisten August Maria Schmotz um die Ecke gebracht hat. Wie Pathologin Ela Atay rasch feststellt, enthielt der noble Wein, den ihm sein Chef Tilman Scharfenstein geschenkt hatte, das sogenannte Schwiegermuttergift. Es ist davon auszugehen, dass Stadler und Hansen auch diesen Fall lösen und die Folge mit einem Lacher abschließen.

Rosenheim-Cops (ZDF): Erste Personalien für nächste Staffel fix

Ob Igor Jeftić als Kommissar Sven Hansen auch in der 22. Staffel dabei sein wird, die ab April gedreht wird? Das ist bisher nicht bestätigt, in der Vergangenheit gab er schon zu, über seinen Ausstieg nachzudenken. Bereits klar ist, dass Sophie Melbinger als Birte Andresen dem „Rosenheim-Cops“-Cast erhalten bleibt - wie auch zwei echte Legenden. (lin)