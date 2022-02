Rosenheim-Cops: Aktuelle Staffel bringt noch zwei Rückkehrer - aber zwei Folgen werden verschoben

Von: Armin T. Linder

Anton Stadler (Dieter Fischer, l.) und Sven Hansen (Igor Jeftić) ermitteln am 8. März wieder gemeinsam © Linda Gschwentner/ZDF

Wie geht‘s weiter bei der aktuellen „Rosenheim-Cops“-Staffel? Sie bringt zwei Rückkehrer - aber zwei Folgen werden verschoben: der Überblick.

München - Die 21. Staffel der ZDF-„Rosenheim-Cops“ ist in vollem Gange. Sie brachte bzw. bringt den Fans eine neue Pathologin, eine neue Kommissarin, ein Jubiläum, Quotenhochs und kleine Quotentiefs sowie mehrere prominente Episodengäste mit Saskia Valencia, Sidonie von Krosigk und Michael Lerchenberg.

Auch in den nächsten Wochen wird es nicht langweilig: Der wochenlang von vielen Fans schmerzlich vermisste Sven Hansen (Igor Jeftić) wird ab 8. März wieder ermitteln. Eine Folge lang bildet er wieder das traditionsreiche Duo mit Anton Stadler (Dieter Fischer).

Baran Hêvî (Mitte) ermittelt ab 15. März wieder als Kommissar Kilian Kaya. © Linda Gschwentner/ZDF

Er ist nicht der einzige Rückkehrer: Kilian Kaya, gespielt von Baran Hêvî und in der vergangenen Staffel als Aushilfskommissar aus Passau eingeführt, wird auch wieder auf Mördersuche gehen, und zwar ab dem 15. März. Kommissar Kaya ist an der Seite von Kommissar Hansen unterwegs.

Rosenheim-Cops (ZDF): Die ausstehenden Folgen der aktuellen Staffel

Datum Sendezeit Episodentitel Ermittlerduo Di, 8.2.2022 19.25 Uhr Stadler allein zu Haus Birte Andresen (Sophie Melbinger) und Anton Stadler (Dieter Fischer) Di, 15.2.2022 19.25 Uhr Der Tod des reichen Mannes Birte Andresen (Sophie Melbinger) und Anton Stadler (Dieter Fischer) Di, 22.2.2022 19.25 Uhr Das Wasser zum Glück Birte Andresen (Sophie Melbinger) und Anton Stadler (Dieter Fischer) Di, 1.3.2022 19.25 Uhr Hochzeit in Rosenheim Birte Andresen (Sophie Melbinger) und Anton Stadler (Dieter Fischer) Di, 8.3.2022 19.25 Uhr Ein tödliches Geschenk Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) Di, 15.3.2022 19.25 Uhr Auf den Gaul gekommen Sven Hansen (Igor Jeftić) und Kilian Kaya (Baran Hêvî) Di, 22.3.2022 wohl 19.25 Uhr Noch unklar Sven Hansen (Igor Jeftić) und Kilian Kaya (Baran Hêvî) Di, 29.3.2022 wohl 19.25 Uhr Noch unklar Sven Hansen (Igor Jeftić) und Kilian Kaya (Baran Hêvî)

Mit dem Doppel Hansen/Kaya wurden für die 21. Staffel insgesamt fünf neue Folgen abgedreht. Allerdings werden nur drei davon in diesem Frühjahr ausgestrahlt. Wie tz.de erfuhr, werden zwei weitere Episoden in den Herbst verschoben und dann vor den anderen neuen Folgen gesendet. Ob Hêvî dann erneut dabei sein wird, ist noch nicht bestätigt. Gut möglich, dass der Aushilfskommissar auch in Zukunft immer wieder bei den „Rosenheim-Cops“ auftaucht. Zwölf weitere Personalien für die 22. Staffel sind hingegen schon klar. (lin)