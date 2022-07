Ross Antony, Francine Jordi und Claudia Jung: Starke Gästeliste für den Schlager-Fernsehgarten

Von: Lisa Klugmayer

Auch die Gästeliste für den ZDF-Fernsehgarten am 10. Juli ist hochkarätig. Diesmal ist das Motto: Schlager-Aufschlag. (Fotomontage) © IMAGO / Future Image & IMAGO / Eibner & IMAGO / STAR-MEDIA

Auch die Gästeliste für den ZDF-Fernsehgarten am 10. Juli ist hochkarätig. Diesmal ist das Motto: Schlager-Aufschlag. Neben Andrea Kiewel werden also viele, viele Schlagerstars, wie unter anderem Ross Antony und Francine Jordi für gute Laune sorgen.

Mainz - Andrea Kiewel begrüßt ihre Fans am 10. Juli bereits das neunte Mal im ZDF-Fernsehgarten (Alle Sendetermine im ZDF 2022). Neben guter Laune und unterhaltsamen Aktionen können sich Fans diesmal auf die volle Ladung Schlager freuen. Denn der Fernsehgarten steht diesmal unter dem Motto: Schlager-Aufschlag.

„Ganz viel schöner Schlager sowie alles rund ums Thema Schlagen erwartet Sie in unserer Sendung“, verspricht das ZDF. „Beim Schlager Aufschlag geht‘s ganz bestimmt heiß her. Sowohl körperlich als auch musikalisch“, heißt es. Auf der Bühne vom ZDF-Fersengarten( Alle Infos zur Show mit Andrea Kiewel aus Mainz) ist also auch dieses Mal einiges los, Fans dürfen sich auf eine starke Gästeliste freuen.

Auch diese Woche begrüßt Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten wieder viele tolle Gäste. © imago images/Eibner

„Wir freuen uns auf: Peggy March, Francine Jordi feat. Ross Antony, Claudia Jung, Mitch Keller, Anna-Maria Zimmermann, Schürzenjäger Patrick Lindner, Oli Petszokat - Oli.P, Ricky Maier, Prince Damien, Fantasy und ADIAMA“, kündigt der ZDF-Fernsehgarten auf Facebook an. „Reinschauen lohnt sich also - wie immer“.

„So ein tolles Programm“: Fans freuen sich auf den Schlager-Fernsehgarten

Fernsehgarten-Fans sind von der Gästeliste schwer begeistert. „Ich freue mich so sehr, so ein tolles Programm“, schreibt ein Fan unter den Facebook-Beitrag. „Peggy March ... großartig ... ich freue mich“, lautet ein anderer Kommentar. Ein dritter Fan schreibt: „Endlich FANTASY“.

Den letzten Fernsehgarten präsentierten Andrea Kiewel und Joachim Llambi gemeinsam. Direkt zu Beginn stellt Kiwi eine unangenehme Frage. Sie will Näheres über die Knutschereien ihres Co-Moderatoren wissen. Verwendete Quellen: zdf.de/show/zdf-fernsehgarten