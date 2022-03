Ross Antony zwingt seinen Mann, seine Schlagershow zu gucken: „Da muss er durch“

Von: Lisa Klugmayer

Endlich ist es so weit: Die vierte Ausgabe der „Ross Antony Show“ flimmert am 19. März über die heimischen TV-Bildschirme. Fans können es kaum erwarten, doch ausgerechnet Paul Reeves schaut sich die Show seines Göttergatten wohl nicht ganz freiwillig an. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & Instagram/Ross Antony

Endlich ist es so weit: Die vierte Ausgabe der „Ross Antony Show“ flimmert am 19. März über die heimischen TV-Bildschirme. Fans können es kaum erwarten, doch ausgerechnet Paul Reeves schaut sich die Show seines Göttergatten wohl nicht ganz freiwillig an.

Köln - Ross Antony lädt heute (19. März) zur großen Schlager-Party und die Stars kommen: Semino Rossi, Fantasy, Marie Reim, Sonia Liebing, Tanja Lasch, Bernhard Brink, Francine Jordi und Karsten Walter sind zu Gast. Ein TV-Spektakel, auf das sich Schlagerfans schon seit Wochen freuen. Doch nur einer scheint von der „Ross Antony Show“ nicht begeistert zu sein - und das ist ausgerechnet sein Mann Paul, wie tz.de berichtet.

Ross Antony zwingt seinen Mann, seine Show zu gucken: „Da muss er durch“

„Jetzt geht es nach einer laaaaaangen Woche nach Hause zu meinem Paul Reeves“, schreibt Ross Antony auf seinem Instagram-Account. „Ich freue mich so auf ihn!“, so der Schlagersänger. Und das Abendprogramm steht heute auch schon fest: Fernsehen gucken. Immerhin läuft heute die langersehnte vierte Ausgabe der „Ross Antony Show“.

Doch ob Paul darauf wirklich so Lust hat? Ross gibt seine Herrschaft über die Fernbedienung wohl heute nicht mehr ab und scherzt: „Und dann schauen wir heute Abend gemeinsam die ‚Ross Antony Show‘ (da muss er durch)“.

Vierte „Ross Antony Show“ am 19. März: Schlager-Fans können es kaum erwarten

Seine Fans müssen wohl nicht zum Zuschauen gezwungen werden, das zeigen zumindest die Kommentare unter dem Bild. Ein Fan schreibt: „Ich werde mir auch die Ross Antony Show heute anschauen“. Ein weiterer Instagram-Nutzer schreibt: „Freu mich auf die Show!“. „Natürlich schaue ich die Show, freue mich schon sehr darauf“, lautet ein dritter Kommentar.

Am 19. März flimmert die vierte Ausgabe der „Ross Antony Show“ über die heimischen TV-Bildschirme. Fans freuen sich auf die Schlagershow, wie diese Kommentare zeigen © Screenshots Instagram/Ross Antony

Wenn Ross Antony zur großen Schlager-Party einlädt, dann kommen die Stars. Auf der Gästeliste der vierten „Ross Antony Show“ stehen unter anderem Sonia Liebing Bernhard Brink, Francine Jordi und Karsten Walter.

Verwendete Quellen: Instagram/rossantonycom