Ross Antony, voXXclub, Amigos: Die Fernsehgarten-Gäste am 25. Juni

Nach dem Fernsehgarten ist vor dem Fernsehgarten: Am Sonntag steht schon wieder die nächste Ausgabe mit vielen tollen Gästen an!

Jedes Frühjahr freuen sich die Fans darauf, dass die „Fernsehgarten“-Saison wieder losgeht. Am 7. Mai startete Moderatorin Andrea Kiewel (58) mit den Sendungen, die das ganze Frühjahr und den Sommer über jeden Sonntagmittag im ZDF ausgestrahlt werden.

Für die kommende Sendung am 25. Juni soll in der beliebten Show rund um Schlager, Unterhaltung und Servicethemen auch gespielt werden. Fans, die live in Mainz dabei sein werden, konnten sich im Voraus für „Spiel mit Deinem Schlagerstar“ bewerben, um an der Seite ihres Lieblingsstars gegen andere Schlagergrößen anzutreten.

Die Gästeliste lässt auf eine sommerliche Schlagerparty hoffen. Paveier, Christian Lais, voXXclub, Patrick Lindner, Paulina Wagner, Ross Antony, Judy Weiss, Anna-Maria Zimmermann, Norman Lange, Claudia Jung und die Amigos haben sich angekündigt.

Bangen um den Amigos-Auftritt im „Fernsehgarten“

Eigentlich hätten „Die Amigos“ für das Sendungs-Wochenende sogar noch einen weiteren Auftritt gehabt. Nicht nur im Fernsehgarten sollen sie auf der Bühne stehen, sondern auch beim großen Sommer Open Air von „Wenn die Musi spielt“, das am 23. und 24. Juni in Bad Kleinkirchheim stattfindet.

Ross Antony und voXXclub sind diesen Sonntag im ZDF-Fernsehgarten zu Gast. © IMAGO/Bildagentur Monn; IMAGO/BOBO; IMAGO/Daniel Scharinger (Fotomontage)

Auf mdr.de ist nun jedoch zu lesen, dass die Amigos ihren Auftritt in der von Stefanie Hertel und Marco Ventre präsentierten Show gesundheitsbedingt absagen mussten. Wie unter anderem Merkur.de berichtet, soll sich Amigos-Mitglied Karl-Heinz Ulrich (74) derzeit in einem Krankenhaus in ärztlicher Behandlung befinden.

Das wurde vom Managements der Band aber bisher nicht offiziell bestätigt. Es besteht also für die Fans des Duos durchaus noch Hoffnung, dass die beiden wie geplant am Sonntag im Fernsehgarten dabei sein werden.