„Ross Antony will seinen Anzug zurück“: Fernsehgarten-Zuschauer lästern über Olaf Bergers Outfit

Teilen

Olaf Berger trat am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten auf. Sein Outfit spaltete die Meinungen der Zuschauer. Twitter lästert, Instagram feiert das Outfit.

Lerchenberg/Mainz – Olaf Berger (59) ist normalerweise nicht der Schlager-Star, der großes Aufsehen mit seinen Outfits erregt. Aber auch dem Sänger steht manchmal der Sinn nach etwas Farbe, wie er jetzt im Fernsehgarten bewies. Am Sonntag, dem 2. Juli, trat er in der Musiksendung des ZDF auf und sang dort seinen neuen Song „Ich kann dir nicht schon wieder widerstehen“. Dabei trug er einen Anzug, der dem quietschgrünen Fernsehgarten-Logo Konkurrenz machte.

Zuschauer lästern ab: Twitter-User sind Olaf Berger nicht wohlgesonnen

In einem knallpinken Ensemble stand Olaf Berger auf der Bühne: Anzughose, Jackett und das T-Shirt darunter. Aufzufallen war demnach überhaupt kein Problem für den Sänger – und wahrscheinlich war das auch geplant. Was nicht geplant war, waren die lästigen Kommentare von einigen Zuschauern, die sich mit der Kleiderwahl so gar nicht anfreunden konnten.

Po-Grapscher & Kuss mit Beatrice Egli: Der Urlaubs-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel in Bildern Fotostrecke ansehen

„Pink darf nur Ross Antony tragen”, wettert eine Userin mit dem Namen @LadyLachfalte, die sogar mit einem blauen Haken verifiziert ist und etwa 1.300 Follower hat. Ein anderer Nutzer schrieb unter dem Handle @Tom11880 ebenfalls: „Ross Anthony möchte seinen Anzug wieder zurück haben.“ Nett, so ein Witz, vor allem, wem sich im Namen Antony noch ein Schreibfehler eingeschlichen hat.

Der Vergleich mit Ross Antony (48) ist allerdings nachvollziehbar. Immerhin ist der Sänger und Entertainer für seine schrillen Outfits bekannt und trägt nicht selten auch pinke oder rosafarbene Anzüge. Gepachtet hat er die Farbe allerdings nicht, wie auch Olaf Bergers Fans bei Instagram finden.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 09. Juli 2023: Es lebe der Sport 16. Juli: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Andere Stimmung auf Instagram: Fans feiern Olaf Berger für seinen pinken Anzug

Im Gegensatz zu den Twitter-Nutzern sind Olaf Bergers Follower auf Instagram um einiges milder gestimmt. Ihnen gefällt der Anzug sogar ziemlich gut und sie bewundern ihr Idol für das farbige Statement während seines Auftritts im ZDF-Fernsehgarten.

Das Outfit ist ein Statement: Olaf Berger komplett in Pink im ZDF-Fernsehgarten. © IMAGO/STAR-MEDIA

Zu einem Bild von sich im pinken Anzug vor dem Fernsehgarten-Screen schrieb Olaf Berger: „Ganz viel Emoción gibt es heute im ZDF-Fernsehgarten. Lasst die Hüften im Cha-Cha-Cha schwingen.“ Darunter kommentierte eine Userin: „Wow, in pink siehst du einfach super klasse aus.“ „Love it, sieht ja mega aus. Hammer Outfit“, findet ein anderer Nutzer und „Pink steht dir super“ attestiert dem Schlager-Star auch ein dritter Fan. Da kann man Olaf Berger nur raten, eher bei Instagram nach Feedback zu suchen als bei Twitter.

Referenz

Verwendete Quellen: Instagram, Twitter