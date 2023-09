Thomalla-Ex und „Rosenheim-Cops“-Star: Das sind die Neuen bei „Rote Rosen“

Ende des Jahres fangen zwei neue Hauptdarsteller bei der beliebten Serie „Rote Rosen“ an. Auf welche Gesichter können sich die ARD-Zuschauer freuen?

Lüneburg - Ende November startet die beliebte ARD-Serie „Rote Rosen“ in die 22. Staffel. Bei der Daily, die montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, wechseln dann wieder die Hauptdarsteller. Wie ARD nun bekannt gibt, können sich die Zuschauer dabei auf namhafte TV-Stars freuen.

Diese Rollen spielen die Neuen bei „Rote Rosen“

Die neuen Gesichter bei „Rote Rosen“ dürften treuen TV-Zuschauern durchaus bekannt vorkommen. So gehört Schauspielerin Diana Staehly (45) fortan zum Cast der ARD-Daily. Sie stand auch schon für „Die Rosenheim-Cops“ und „Stromberg“ vor der Kamera. Darüber hinaus schlüpft auch Sebastian Deyle (45) in eine „Rote Rosen“-Hauptrolle. Der Frauenschwarm hat nicht nur in Serien wie „Marienhof“ oder „Sturm der Liebe“ Serienerfahrung gesammelt, sondern machte auch mit seinen Beziehungen zu Powerfrauen wie Simone Thomalla (58) und Rebecca Mir (31) von sich reden.

„Rote Rosen“-Fans können sich rund um die Neuzugänge auf einen romantischen Handlungsstrang freuen: Darstellerin Diana Staehly spielt die eigentlich glücklich verheiratete Jördis, die nur für eine Hochzeit nach Lüneburg kommt. Völlig ungeplant verbringt sie dort eine leidenschaftliche Nacht mit dem attraktivem Klaas (Sebastian Deyle), dem neuen Leiter der Notaufnahme am örtlichen Krankenhaus. Am nächsten Morgen entscheiden die beiden Liebenden, dass sich die magische Nacht aller offensichtlichen Anziehung zum Trotz nicht wiederholen darf. Aber werden sie das auch durchhalten?

Sebastian Deyle: „Endlich Chefarzt – meine Mutter wäre stolz“

TV-Star Sebastian Deyle freut sich nach eigener Aussage sehr auf seine Figur. „Mit der Rolle des Dr. Klaas Jäger geht für mich als Schauspieler und bekennender ‚Schwarzwaldklinik‘-Fan außerdem ein Jugendtraum in Erfüllung. Endlich Chefarzt – meine Mutter wäre stolz. Und auch die Nachbarn wissen jetzt, dass aus dem Bub noch was geworden ist – mehr geht nicht“, verrät er augenzwinkernd in einer ARD-Pressemitteilung. In den letzten Jahren war es um den Darsteller etwas ruhiger geworden, nun möchte er vor der Kamera wieder voll durchstarten.

Ende November startet die neue „Rote Rosen“-Staffel. Dann können sich die Zuschauer auch auf zwei Neuzugänge im Cast freuen: Diana Staehly und Sebastian Deyle stehen künftig für die ARD-Soap vor der Kamera. © IMAGO / Eventpress & picture alliance / dpa | Tobias Hase &

Auch Schauspielerin Diana Staehly ist von ihrer neuen Rolle begeistert:. „Ich bin sehr glücklich und freue mich auf diese Staffel der ‚Roten Rosen‘. Nach drei Tagen hatte ich das Gefühl, schon drei Monate dabei zu sein“, verriet sie der ARD. Ein anderer Zuschauerliebling musste die ARD-Soap zuletzt verlassen: Auf Dirk Hartkopf (53) müssen die Zuschauer künftig verzichten. Verwendete Quellen: ARD