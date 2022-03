Rote Rosen: Alle Zeichen stehen auf Abschied - muss dieser Serien-Liebling Lüneburg verlassen?

Zerbricht Saras (Antonia Jungwirth) und Leos (Daniel Hartwig) Freundschaft? Und muss er etwa gehen? (24hamburg.de-Montage) © ARD/Nicole Manthey

Bedeuten die neusten Ereignisse in Lüneburg etwa sein Serien-Aus? Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Leo die Telenovela bald verlassen muss.

Hamburg – „Rote Rosen“ läuft werktags in der ARD und die Zuschauer haben in der laufenden Staffel besonders an Leo (gespielt von Daniel Hartwig) Gefallen gefunden. Der Serien-Liebling hängte seine Fußballkarriere an den Nagel, ließ sich zum Physiotherapeuten ausbilden und startete in Lüneburg ein neues Leben.

Warum Leo bald wahrscheinlich wieder von vorn anfangen muss, verrät 24hamburg.de hier.

Der ehemalige Sportler fand in Katrin (gespielt von Nicole Ernst) eine vertraute Seele. Die wiederum hängt noch immer an ihrem Ex-Mann Florian (gespielt von Stefan Plepp), für den sie sich zunächst auch entscheidet. Die Beziehung kriselt allerdings und sie sucht erneut bei Leo nach Zuneigung. Es kommt zu einem romantischen Kuss.

Als sich Katrin dennoch wieder für Florian entscheidet, steht für ihn fest: Er will Lüneburg verlassen. Einzig Katrin könnte ihn noch aufhalten, doch selbst wenn sie das tut, wird – wie bei „Rote Rosen“ üblich – das gefundene Liebesglück das Serien-Aus für beide bedeuten. Die Fans müssen sich demnach wahrscheinlich bald von Leo verabschieden. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.