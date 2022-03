Rote Rosen (ARD): Baby-News bei Sarah - aber ist Simon oder Joseph der Vater?

Teilen

Sara ist schwanger und Simon ist schockiert. Aber ist er überhaupt der Vater? © ARD/Nicole Manthey

Sara wird sich endlich ihren Kinderwunsch erfüllen können. Sie ist schwanger. Als Vater kommen allerdings zwei Männer in Frage.

Lüneburg – „Rote Rosen“ in der ARD hält die Zuschauer auch im April wieder in Atem. Für Sara geht endlich ein Traum in Erfüllung. In der 3543. Folge, die am 20. April ausgestrahlt werden wird, verkündet sie, dass sie schwanger ist.

Warum die freudige Baby-News bei „Rote Rosen“ aber ganz viel Drama nach sich zieht, verrät 24hamburg.de hier.

Zum einen ist Saras On-Off-Freund Simon geschockt, als er die Nachricht erfährt. Schon lange ist Saras Kinderwunsch ein Streitthema zwischen den beiden und eigentlich hatte sich das Paar über diese Uneinigkeit sogar getrennt. Nach einer gemeinsamen Nacht, in der beide schwach geworden sind, könnte nun aber Simon der Vater des Babys sein.

Allerdings ist er nicht der einzige. Auch Joseph kommt als Kindesvater in Frage. Der Neffe von Johanna hatte Sara zufällig beim Einkaufen getroffen und zwischen den beiden funkte es sofort. Auch sie erlebten eine heiße Liebesnacht zusammen. Der lustige Hintergrund: Johanna hatte bereits zuvor mit dem Gedanken gespielt, dass Joseph ein guter Samenspender für Sara sein könnte.

Welcher von den beiden Männern der Vater von Saras Baby ist, werden die Zuschauer aber frühestens Ende April erfahren. Noch hat die ARD in keiner Vorschau verraten, wer es sein wird. „Rote Rosen“ läuft immer werktags um 14.10 Uhr im Ersten. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.