Rote Rosen (ARD): Noch ein Fauxpas von Ben – liegt Beziehung mit Tina in Scherben?

Ben (Hakim-Michael Meziani) hat sich einen weiteren Fehltritt erlaubt. Hält seine Beziehung mit Tina (Katja Frenzel) das aus? (24hamburg.de-Montage) © Nicole Manthey/ARD

Nach Bens Ausrutscher mit Anke ist sie für Tina ein rotes Tuch. Dann erwischt sie ihre Rivalin beim Babysitten ihres Sohnes Louis. Ist Ben jetzt zu weit gegangen?

Lüneburg – Die Telenovela „Rote Rosen“ in der ARD überrascht die Zuschauer auch nach 16 Jahren Laufzeit noch immer mit dramatischen Handlungssträngen. Bei Ben (gespielt von Hakim-Michael Meziani) und Tina (gespielt von Katja Frenzel) bahnt sich nun ein erneutes Drama an.

Was Ben getan hat, um die Beziehung zu Tina endgültig zu zerstören, verrät 24hamburg.de*.

Dass er Tina mit Anke (gespielt von Anne Brendler) betrogen hat, scheint schon ewig her zu sein. Trotzdem hängt der Vorfall, den Tina auf der Hochzeit mit Ben öffentlich machte, noch immer zwischen ihnen. Das Paar ist getrennt, rafft sich aber für den gemeinsamen Sohn Louis zusammen. Als dessen Kita auf unbestimmte Zeit schließen muss, funktionieren die Eltern wieder wie ein perfektes Team – bis Ben für Louis‘ Betreuung sorgen soll und plötzlich beim Möbel-Transport helfen muss. Wie diese heikle Geschichte weitergeht, sehen die Fans von „Rote Rosen“ werktags um 14.10 Uhr in der ARD. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.