Rote Rosen (ARD): Sara endlich schwanger – aber zerbricht an Babyglück und Vaterschaft ihre Beziehung zu Simon?

Sara ist schwanger und überglücklich darüber. Aber kann Simon damit leben, dass er nicht der Vater ist? (24hamburg.de-Montage) © Nicole Manthey/ARD

Sara schwebt im siebten Himmel. Endlich erfüllt sich ihr Traum von einem Baby. Aber verliert sie deshalb ihren Freund Simon für immer?

Lüneburg – In der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ sind Sara und Simon gerade mit ihrem ganz persönlichen Drama beschäftigt. Seit Wochen verfolgen die Zuschauer, wie Sara wegen ihrer drohenden Unfruchtbarkeit unbedingt ein Kind bekommen möchte. Ihr Freund Simon hingegen sträubt sich gegen die Idee einer Familie. Nun ist Sara schwanger, aber Simon ist nicht der Vater.

Wie Simon bei „Rote Rosen“ mit Saras Baby-News umgeht und ob er tatsächlich mit der Vaterschaftsfrage leben kann, verrät 24hamburg.de hier.

Eigentlich will Simon nicht Vater werden, weshalb sich das Paar schlussendlich trennt. Sara landet mit Joseph im Bett, allerdings kommt sie auch Simon wieder nahe und das Ex-Paar erlebt eine gemeinsame Nacht. Kurz darauf ist Sara schwanger und Simon kann damit nicht umgehen.

Als Sara ihm und ihren Freunden dann gesteht, dass Simon nicht der Vater ist, ist er unentschlossen. Erst nach einem Vortrag von David rafft sich Simon auf, Sara zum ersten Ultraschall zu begleiten. Danach ist er verwirrt. Er will Sara nicht verlieren, will mit dem Baby nichts zu tun haben, kann aber auch nicht damit leben, nicht der Vater zu sein. Sara ist von dem Wechselbad der Gefühle so genervt, dass sie schließlich zu ihrer Mutter zieht. Kann Simon Sara zurückgewinnen und sich gleichzeitig mit dem Gedanken des Vaterseins anfreunden? Und was macht eigentlich Joseph, der potenzielle Vater des Babys, in diesem Szenario? Das erfahren die Fans weiterhin bei „Rote Rosen“ werktags um 14:10 Uhr in der ARD. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.