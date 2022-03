Rote Rosen (ARD-Telenovela): Dramatischer Serientod angedeutet – muss dieser Star gehen?

Teilen

Muss die ARD-Telenovela „Rote Rosen“ bald einen dramatischen Serien-Ausstieg hinnehmen? © gbrci/Future Images/Imago Images

Wird David bald einen dramatischen Serientod sterben? Einmal ging es noch gut, doch wer soll in Zukunft auf ihn aufpassen? Das steckt hinter seiner seltsamen Stimmung.

Lüneburg – „Rote Rosen“ amüsiert und schockiert die Zuschauer regelmäßig mit herzergreifenden Liebesgeschichten und dramatischen Schicksalsschlägen. Wurde jetzt ein weiterer tragischer Serien-Ausstieg angekündigt?

Warum Davids Drama noch längst nicht ausgestanden ist und er vielleicht sogar gehen muss, verrät 24hamburg.de hier.

David (gespielt von Arne Rudolf) bereitet Zuschauern und Serien-Charakteren in der ARD-Telenovela momentan gleichermaßen Sorgen. Zuerst liegt er schlafend in der Bar, wo ihn sein entsetzter Vater Gunter (gespielt von Hermann Toelcke) findet, dann bringt er sich im Beisein seiner Freundin Franzi (gespielt von Sofie Junker) aus lauter Übermut auf einem Hochhausdach in Lebensgefahr.

Dieses Mal kann Franzi David gerade noch retten, doch danach sieht es für das Paar gar nicht gut aus. Dass David an einer Depression leidet, ahnt seine Freundin nicht, als sie mit der Beziehung abschließt. Bedeutet das für David bald das Serien-Aus? Einmal kam er bereits in eine sehr gefährliche Situation. Doch ohne Franzi und seinen Vater, wer soll ihn beim nächsten desaströsen Zwischenfall retten? * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.