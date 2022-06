Rote Rosen (ARD): Versteckspiel um Jakob – fliegt die Tarnung des Totgeglaubten auf?

Amelie (r.) und Philip (m.) wollen auf keinen Fall, dass Jakobs (l.) Tarnung vor Inken auffliegt. (24hamburg.de-Montage) © Nicole Manthey/ARD

Jakob Fährmann ist eigentlich schon seit Jahren tot. Der geheimnisvolle Antonio Rossi sieht ihm aber sehr ähnlich. Fliegt Jakobs Tarnung bald auf?

Lüneburg – Bei „Rote Rosen“ erleben die Charaktere tagtäglich Dramatisches. Jetzt sorgt auch der exzentrische Antoni Rossi für Aufregung, denn eigentlich ist er der totgeglaubte Jakob Fährmann.

Ob Jakobs Tarnung auffliegt und welche „Rote Rosen“-Charaktere mit ihm unter einer Decke stecken, weiß 24hamburg.de.

Amelie, Britta und Philip setzen alles daran, dass Inken ihren Ehemann, der sich schon vor Jahren angeblich das Leben genommen hat, in Lüneburg nicht zu Gesicht bekommt. Dieses Vorhaben geht natürlich schief und als Brittas Verlobungsrings verschwindet, gerät Jakob in Verdacht, von dem ein Phantombild angefertigt wird. Das fällt ausgerechnet Inken in die Hände, die schockiert ist. Wie es mit den Fährmanns von „Rote Rosen“ weitergeht, sehen Zuschauer werktags um 14.10 Uhr in der ARD.