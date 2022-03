Rote Rosen (ARD): Vorschau auf Liebesdrama und Gefahren – das passiert in den Folgen 3524 bis 3527

Das passiert in den Folgen 3524 bis 3527 der 19. Staffel von „Rote Rosen“ in der ARD. © ARD/Thorsten Jander

David liegt regungslos in der Bar und bringt sich danach in Lebensgefahr, Tina und Ben stehen vor den Scherben ihres Glücks und eine VR-Brille sorgt für Zwist – das passiert bald bei „Rote Rosen“.

Lüneburg – Bei „Rote Rosen“ wird es nächste Woche wieder spannend. Nicht nur Tina und Ben, auch Katrin und Florian und Simon und Sara stehen vor den Scherben ihres Glücks.

Was die „Rote Rosen“-Folgen 3524 bis 3527 zu bieten haben, verrät 24hamburg.de hier.

Tina und Ben versuchen sich an einer Paartherapie, doch Ben kann nicht über seinen Seitensprung sprechen und Tina will ihm nicht vertrauen, bis sie die Details kennt. Simon will von Sara, dass sie aus der gemeinsamen Wohnung auszieht, damit er Abstand gewinnen kann. Er befürchtet, dass zwischen Sara und Joseph Gefühle im Spiel sind.

Katrin realisiert derweil, dass Florian sie immer zurückhalten will und keines ihrer Vorhaben wirklich unterstützt. Anke säht ebenfalls Zwietracht. David wird währenddessen regungslos in der Bar gefunden. Am nächsten Tag ist er wieder topfit, bringt sich aber leichtsinnig in Gefahr. Franzi und Gunter sind besorgt über seinen Zustand.

Am Freitag, 25. März, wird übrigens keine „Rote Rosen"-Folge ausgestrahlt, weil stattdessen in der Sportschau der Weltcup im Skifliegen und die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften gezeigt werden. Wer ungeduldig ist kann in der ARD-Mediathek aber schon nach der Ausstrahlung der aktuellen Folge die nächste Episode mit den „Rote Rosen"-Stars online schauen, da alle Folgen der 19. Staffel bereist abgedreht sind. Die Folgen sind danach drei Monate in der Mediathek abrufbar.