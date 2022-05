Rote Rosen (ARD): Vorschau – das passiert in den Folgen 3570 bis 3574

Teilen

Erst verhaftet er sie zum Spaß, dann schenkt er ihr Blumen. Dörte ist von Sandras neuem Freund Bernd nicht begeistert. (24hamburg.de-Montage) © ARD/Nicole Manthey

Dörte wird verhaftet und macht eine schockierende Entdeckung, Franzi und David vermissen sich gegenseitig und Philip steht wegen der Versicherung vor dem finanziellen Ruin.

Lüneburg – Die Telenovela „Rote Rosen“ in der ARD kann auch kommende Woche mit spannenden Geschichten aufwarten. Liebesdramen, Finanznöte und sogar eine Verhaftung halten die Zuschauer auf Trab.

Was in den Folgen 3570 bis 3574 von „Rote Rosen“ passiert, verrät 24hamburg.de hier vorab.

Dörte radelt aus Hektik über den Salzmarkt und wird dabei prompt von Polizist Bernd angehalten, den sie im Eifer des Gefechts auch noch beleidigt. Später stellt sich heraus, dass er sich einen Spaß mit ihr erlauben wollte, weil er der neue Freund von Dörtes Tochter Sandra ist. Zunächst hält Dörte nicht viel von Bernd.

Derweil stecken Sara und Simon in einer Krise, weil er die Vaterschaft für das Baby anerkennen will und seine Freundin mit seinem Übereifer überfordert. Sara vermutet, dass Simon sich nur aus Trotz seinen Eltern gegenüber so ins Zeug legt und geht auf Abstand. Auch bei David und Franzi herrscht Liebeskummer, weil sie sich gegenseitig vermissen.

Philip steckt währenddessen in einer echten Notlage. Nach der Explosion in seinem Weinladen will die Versicherung nicht zahlen und er steht vor dem finanziellen Ruin. Amelie kann ein Bild von Jakob verkaufen und will Philip zunächst helfen, braucht das Geld dann aber doch selbst.

Für Katrin und Leo ist die Zeit in Lüneburg hingegen vorbei. Sie verabschieden sich von ihren Freunden und machen sich auf nach Elba.