Rote Rosen (ARD): Wochenvorschau – Heiratsantrag sorgt für Stress

Teilen

Bei Bernd und Sandra von „Rote Rosen“ kommt es nach dem Heiratsantrag zu viel Stress. (24hamburg.de-Montage) © Nicole Manthey/ARD

Bernds Heiratsantrag an Sandra sorgt für einigen Stress. Auch bei Simon und Sara sowie Franzi und David scheint alles verloren.

Lüneburg – „Rote Rosen“ startete am Mittwoch, 1. Juni, in die 20. Staffel und beginnt schon jetzt mit zahlreichen Liebesdramen. Momentan scheint in Lüneburg jede Beziehung zum Scheitern verurteilt zu sein.

Was genau in den Folgen 3575 bis 3578 bei „Rote Rosen“ in der ARD passiert, verrät 24hamburg.de hier.

Bernd macht Sandra einen Heiratsantrag, von dem sie zunächst völlig überrumpelt ist. Dann sagt sie glücklich „ja“, doch die Freude hält nicht lange an. Bernd verkündet ohne ihre Zustimmung den Kollegen die Verlobung und lässt sie bei Einsätzen außen vor. Sandra beginnt zu zweifeln, ob er wirklich der Richtige für sie ist.

Auch bei Franzi und David läuft es nicht mehr rund. Nach der Trennung wollen sie sich erfolglos aus dem Weg gehen, verbringen allerdings noch eine gemeinsame Nacht zusammen, weil sie sich gegenseitig so sehr vermissen. Derweil haben Ben, Anette und Philip berufliche Sorgen.

Die Telenovela, die in Lüneburg spielt und gedreht wird, läuft immer werktags um 14.10 Uhr in der ARD. Am Pfingstmontag, 6. Juni, setzt die Show einen Tag aus.