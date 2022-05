Rote Rosen: Doppelausstieg – letzte Folge für Florian und Anke

„Rote Rosen“: Finden Florian (Stefan Plepp, links) und Anke (Anne Brendler) am Ende doch wieder zueinander? (24hamburg.de-Montage) © ARD/Nicole Manthey

Am Ende der Staffel verlassen mehrere Darsteller die ARD-Telenovela „Rote Rosen“. Für Stefan Plepp und Anne Brendler ist schon in Folge 3555 Schluss.

Lüneburg – Am 30. Mai 2022 geht bereits die 19. Staffel des ARD-Dauerbrenners „Rote Rosen“ zu Ende. Und nicht mit allen Darstellern gibt es ein Wiedersehen in der nahtlos anschließenden Staffel 20. Den ersten Doppelausstieg gibt es nun schon in Folge 3555, die am 6. Mai im Ersten ausgestrahlt wird.

Bei 24hamburg.dev erfahren Sie, wohin die Reise für Anke und Florian bei „Rote Rosen“ geht.

Seit Oktober 2021 gehörten Anne Brendler als Anke Reichard und Stefan Plepp in der Rolle des Florian Zeese zum Hauptcast von „Rote Rosen“, nach knapp 130 Folgen müssen die beiden Schauspieler sich nun vom „Rote Rosen“-Drehort Lüneburg verabschieden. Dass es kein Abschied für immer sein muss, zeigen prominente Rückkehrer wie Jana Hora-Goosmann, die in der neuen Staffel ein Mini-Comeback als Mona Herzberg feiern wird, oder Marcus Bluhm, der bald erneut als Malte Neumann in der ARD-Telenovela zu sehen sein wird.