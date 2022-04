Rote Rosen: Kehrt Malte Neumann zurück? Macher starten mysteriöses Rätsel

Kommt Marcus Bluhm, der 2013 Malte Neumann spielte, etwa gemeinsam mit seiner Frau zu „Rote Rosen“ zurück? (24hamburg.de-Montage) © Thorsten Jander/ARD

Seit Tagen rätseln die Fans von Rote Rosen. Wer ist auf dem Puzzle auf Instagram zu sehen und welchen Star holt die ARD-Telenovela zurück?

Lüneburg – Die ARD-Telenovela „Rote Rosen“* überrascht die Zuschauer nicht nur mit inhaltlichen Story-Twists. Auch die Wahl der Schauspieler ist immer wieder eine Überraschung für die Fans und nicht selten kehren auch Stars aus früheren Staffeln wieder nach Lüneburg zurück.

Warum die Fans jetzt rätseln müssen, wer für die 20. Staffel wieder dazustößt, verrät 24hamburg.de* hier.

Auf Instagram veranstaltet der offizielle Account von „Rote Rosen“ gerade ein Ratespiel. Dort gibt es ein Puzzle, dass jeden Tag ein paar Teile des Bildes dahinter freigibt. Bis jetzt sind darauf aber nur ein Mann und eine Frau zu erkennen. Ein Follower merkte sogar in den Kommentaren an, dass Marcus Bluhm (Malte Neumann) eine naheliegende Vermutung sei, weil dessen Ehefrau Theresa Hübchen die Hauptdarstellerin der neuen Rote Rosen-Staffel* sein wird. So ganz einig sind sich die Fans aber noch nicht, wer sich wohl hinter den restlichen Puzzleteilen verbirgt. * 24hamburg.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.