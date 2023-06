„Rote Rosen“ in Sommerpause: ARD mit großem Quotenproblem

Von: Volker Reinert

Die Soap „Rote Rosen“ ist seit Juni für einen Monat in Sommerpause. Der ARD-Nachmittag entwickelt sich zum desaströsen Quotenflop. Nur „Sturm der Liebe“ kann noch mit der Konkurrenz mithalten.

Köln – Fans der ARD-Serie „Rote Rosen“ müssen sich noch etwas auf die neuen Folgen der seit 2016 laufenden Telenovela gedulden. Aktuell sind keine neuen Folgen im Nachmittagsprogramm des Ersten zu sehen. Denn: Seit dem 12. Juni ist die Serie in Sommerpause. Das merkt der Sender schmerzlich. Seitdem der „Rote Rosen“-Ersatz „Haustierprofis“ auf dem Sendeplatz um 14:10 Uhr läuft, geht es quotentechnisch steil bergab.

Sommerloch im Nachmittagsprogramm der ARD

Am Mittwoch (21. Juni) sahen lediglich 510.000 Zuschauer den „Rote Rosen“-Ersatz. Das sind gerade einmal 6,5 Prozent Marktanteil. Lediglich der Dauerbrenner „Sturm der Liebe“ stellt sich als zuverlässige Konstante für die ARD dar. Der kleine Lichtblick am Nachmittag sorgte am Mittwoch für 970.000 Zuschauer und verpasste knapp die Millionenmarke. Mit einem Marktanteil von 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum kann sich der Sender durchaus zufriedengeben.

Nach „Sturm der Liebe“ gingen die Quoten allerdings bis zum frühen Abend wieder nach unten. So schauten nur 570.000 Menschen die Sendung „Verrückt nach Meer“. Damit ist der Marktanteil wieder deutlich gefallen – auf 6,1 Prozent. Erst die Sendungen „Brisant“ und „Gefragt, gejagt“ am frühen Abend bescherten dem Ersten wieder solide Einschaltquoten. Vor allem „Gefragt, gejagt“ ist mit 15, 7 Prozent herausgestochen und weiterhin beliebt bei den TV-Zuschauern.

Das ZDF triumphiert mit guten Einschaltquoten am Nachmittag

Vergleicht man die Einschaltquoten von ARD und ZDF, zeigt sich ein eindeutiges Bild. Die Nachmittagssendungen im ZDF laufen trotz der sommerlichen Temperaturen weiterhin überaus erfolgreich.

Laut dwdl.de sind die Marktanteile wie folgt: „Die Küchenschlacht“ holte 17,9 Prozent Marktanteile, „Bares für Rares“ 21,7 Prozent und die „Rosenheim-Cops“ 27,3 Prozent. Auch die ARD-Politshow „Hart aber fair“ entpuppte sich jüngst zu keinem Quoten-Garanten für den Sender. Verwendete Quellen: dwdl.de