Goodbye Deutschland: Matthias Bück verlässt Koh Samui - „Bar aufgelöst und Katze verabschiedet“

„Bei der Geburt getrennt“: Bachelor-Fans überzeugt, dass Jana-Maria die neue Mimi ist

In jeder Bachelor-Staffel gibt es Ähnlichkeiten: das obligatorische Helikopter-Date, die immer gleichen Rosen - und neuerdings wohl auch in der Art der Kandidatinnen. So sind sich Fans sicher, dass Teilnehmerin Jana Maria eine Kopie von 2021-Gewinnerin Mimi ist.