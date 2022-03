„Julia ist schon voll“: Hübsche Kandidatin bei „First Dates Hotel“ total betrunken

Von: Alica Plate

In der Vox-Show „First Dates Hotel“ wurde es am 07. März feuchtfröhlich. Kandidatin Julia schreckte nämlich nicht davor zurück, sich mit ihrem Date-Partner zu betrinken. Ein Vorfall, der die Zuschauer köstlich amüsierte.

Kroatien - Auf der Suche nach der großen Liebe begeben sich etliche Menschen in die verschiedenen Kuppelshows. Eine von ihnen ist Julia (30), die in Roland Trettls Format „First Dates Hotel“ nach dem perfekten Partner Ausschau hält (mehr TV-Themen auf unserer Themenseite). Dabei sorgt die gelernte Erzieherin bereits mit ihrem ersten Date für zahlreiche Lacher im Netz, wie tz.de berichtet.

First Dates Hotel TV-Sendung Gastgeber Roland Trettl (Starkoch und Gastronom) Erstausstrahlung 2020 Drehort Kroatien

Darum geht es bei „First Dates Hotel“

In entspannter Urlaubsatmosphäre lässt es sich am besten flirten - das scheinen sich auch die Macher des Spin-offs „First Dates Hotel“ gedacht zu haben. Trafen sich die liebeshungrigen Kandidaten zuvor bei „First Dates“ lediglich auf ein Abendessen in Roland Trettls Restaurant, geht es für sie nun auf Reise.

In einem Boutique-Hotel in Kroatien haben die Kandidaten seit 2021 die Chance, die Liebe ihres Lebens zu treffen. Innerhalb eines romantischen Abendessens lernen sie sich kennen und können dies dann anschließend im Hotel gemeinsam ausklingen lassen und sich am nächsten Tag erneut wiedersehen. Ein Konzept, das durchaus erfolgreich ist.

First Dates Hotel: Julia sucht den perfekten Partner

Mit dem Wunsch den perfekten Mann zu finden ist auch Julia angereist - fast zwei Jahre lang ist die 30-Jährige bereits Single. Doch bei „First Dates Hotel“ soll sich genau das bald ändern. Ob Jürgen (32) der richtige ist? Zumindest scheinen die beiden nicht abgeneigt zu sein, den ein oder anderen Drink miteinander zu genießen. Die Leidenschaft für alkoholische Getränke entgeht dabei auch der Twitter-Community nicht.

Das Mitbringsel von Jürgen, scheint schon mal zu gefallen: „Ich würde wirklich lügen, wenn ich sagen würde, vom Aussehen her wäre es zu 100 Prozent mein Typ, aber dann kommt er mit dieser Weinflasche rum, als hätte er meine Gedanken gehört. Und das war so ein Moment, da war er mir direkt sympathisch“, so Julia.

Kandidatin bei „First Dates Hotel“ total besoffen: Vox-Zuschauer feiern es - „Julia ist schon voll“

Die Flasche wurde bei dem Dinner zwar nicht geköpft, dennoch floss jede Menge Alkohol - das ist auch den beiden selbst nicht entgangen: „Wir haben ja die ganze Zeit ordentlich getrunken“, so Julia. Jürgen geht anschließend noch einen Schritt weiter und räumt ein: „Ich glaube, wir waren der Alkoholiker-Tisch.“

Genau das schienen auch die Zuschauer so zu sehen, die sich besonders über das Verhalten der 30-Jährigen extrem amüsierten. „Schön saufen, Julia“, kommentiert ein Twitter-User das Date der beiden. „Immer runter damit! Wir wollen einen Walk-of-Shame !“, fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: „Julia ist schon voll... beim Date abgefüllt“.

Julia und Jürgen betrinken sich bei „First Dates Hotel“ - Zuschauer amüsiert © RTL/Twitter

Weil ihr Date die Rechnung nicht zahlt - Gabi bricht bei First Dates Hotel in Tränen aus

Die Liebe zum Alkohol schien die beiden zu verbinden - immerhin stimmten sie beide einem weiteren Treffen zu und auch die Weinflasche wurde nach dem Restaurant-Besuch noch gekillt. Ganz so glatt läuft allerdings nicht jedes Aufeinandertreffen bei „First Dates Hotel“ ab, wie Gabi am eigenen Leib erfahren musste. Denn ihr Date zahlte nicht einmal die Rechnung, weshalb die Rentnerin sogar in Tränen ausbrach.

