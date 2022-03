RTL+-Abonnenten genervt: Wo ist die „Kitchen Impossible“-Folge?

Wer die „Best Friends Edition“ von „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer, Max Strohe und Tim Raue (von links) vorab sehen möchte, schaut in die Röhre. © RTL/Hendrik Lüders

Normalerweise können Tim-Mälzer-Fans die kommende Folge von „Kitchen Impossible“ schon sieben Tage im Voraus schauen. Ausgerechnet beim Finale fehlt der Stream bei RTL+.

Hamburg – Die 7. Staffel von „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer ist ein echter Quotenhit bei Vox, die Fans feiern Mälzer und seine Gegner, darunter Haya Molcho, Cornelia Poletto und Hendrik Haase. Aber ausgerechnet die letzte Folge sorgt nun für Frust bei den Zuschauern. Am 3. April läuft die „Best Friends Edition“ von „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer, Max Strohe und Tim Raue – und nach dieser Folge suchen RTL+-Abonnenten beim Streaminganbieter bisher vergeblich.

Lesen Sie bei 24hamburg.de*, was RTL+ zum fehlenden Stream des „Kitchen Impossible“-Finales mit Tim Mälzer sagt.

Viele Fans von Tim Mälzers Kochsendung „Kitchen Impossible“ sind genervt von den ständigen Werbeunterbrechungen der TV-Ausstrahlung und sehen sich „Kitchen Impossible“ lieber im Stream bei RTL+ an. Der Vorteil für Abonnenten: Sie können die neueste Folge bereits eine Woche im Voraus sehen. Verständlich, dass die Verärgerung nun groß ist. „Euch ist schon klar, dass wir so einen Monat extra zahlen fürs Abo... so ein Zufall“, beschwert sich ein User bei Instagram. „Dann werden wir unsere RTLplus-Beiträge beim nächsten Mal auch etwas später bezahlen“, erklärt eine Nutzerin. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.