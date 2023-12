Anbau und Kinder: „Bauer sucht Frau“-André und Julia schmieden schon Zukunftspläne

Von: Elena Rothammer

Drucken Teilen

Beim „Bauer sucht Frau“-Paar André und Julia funkte es direkt. Beim Wiedersehen mit Inka Bause berichten die Turteltauben von ihrem gemeinsamen Leben – und dem, was noch folgen soll.

Köln – 12 Singles hofften bei „Bauer sucht Frau“ dieses Mal auf die große Liebe. Bei Milchbauer André (33) und seiner Hofdame Julia (29) hatte man von Anfang an das Gefühl, dass an dieser Konstellation alles stimmt. Ihre Hofwoche war ein voller Erfolg, weshalb die Projektmanagerin ihren Aufenthalt sogar verlängerte. Inzwischen haben sich die beiden ein gemeinsames Leben aufgebaut und haben noch große Pläne.

Bereits zusammengezogen: „Bauer sucht Frau“-Traumpaar André und Julia haben weitere Pläne

Während „Bauer sucht Frau“-Kandidat Siegfried mit seinem Verhalten beim Wiedersehen für Entsetzen sorgt, treten André und Julia als absolutes Traumpaar der Staffel auf. Die beiden sind inzwischen sogar schon zusammengezogen und berichten den restlichen Kandidaten von ihren Plänen.

Bikinis, Küsse, Kuhstall: Die schönsten „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen aller Zeiten Fotostrecke ansehen

„Wir haben jetzt oben erst mal provisorisch eine Wohnung für uns. Wir fangen dann aber bald an mit dem Anbau, dann haben wir unser eigenes Reich und auch ein bisschen mehr Platz“, erzählt Julia. Überstürzt findet sie den Umzug offenbar nicht. „Wenn man nicht zusammenzieht und den Alltag nicht zusammen hat, merkt man gar nicht, ob es dann wirklich funktioniert. Aber wenn man dann zusammen aufräumen und kochen muss, dann liegen da die dreckigen Socken, die Frau ist mal zickig – dann zeigt sich das“, erklärt die 29-Jährige. Bisher schlagen sie und André sich aber „sehr gut“.

„Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Julia plant schon Hochzeit und Kinder mit André

Für Julia war es schon vor dem Fernseher bei Andrés „Bauer sucht Frau“-Aufruf Liebe auf den ersten Blick, wie sie Inka Bause (55) verrät. Auch jetzt will sie am liebsten jede Sekunde mit dem Landwirt verbringen – und hat auch schon die Hochzeit und Nachwuchs im Blick: „Natürlich würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass man dann mal einen gemeinsamen Familiennamen teilt und eine kleine Julia oder am besten einen kleinen André noch dazu, dann glaube ich wäre das Glück überperfekt.“

Bei dem „Bauer sucht Frau“-Paar André und Julia funkte es direkt. Beim Wiedersehen berichten die Turteltauben von ihrem gemeinsamen Leben – und dem, was noch kommen wird. © Screenshot / RTL / „Bauer sucht Frau“ & Screenshot / RTL / „Bauer sucht Frau“

Ähnlich glücklich ist ein weiterer Teilnehmer der RTL-Kuppelshow – auch wenn es bei ihm zwei Anläufe gebraucht hat. So ging es für „Bauer sucht Frau“-Kandidat Dietrich-Max-Helmut und Marion weiter. Verwendete Quellen: RTL / „Bauer sucht Frau“