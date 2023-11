Eifersuchtsdrama bei „Bauer sucht Frau“: Hofdamen streiten um Siegfried – wie wird er entscheiden?

Von: Elena Rothammer

Bei „Bauer sucht Frau“ sucht Bullenzüchter Siegfried nach der großen Liebe. Seine Hofdamen Simone und Patricia umgarnen ihn eifrig – und schenken sich dabei nichts.

Odenwaldkreis – Seit dem 20. November präsentiert Inka Bause (55) endlich wieder „Bauer sucht Frau“ auf RTL. Zwölf Landwirte suchen in dem Kuppelformat nach der großen Liebe. Einer davon ist Bullenzüchter Siegfried (63). Die erste Hürde hat er bereits genommen und ist mit seinen Auserwählten vom Scheunenfest am Hof angekommen. Dort verlieren Simone (55) und Patricia (53) auch keine Zeit und liefern sich ein erbittertes Duell um Siegfried.

Eifersucht am Frühstückstisch bei Siegfrieds „Bauer sucht Frau“-Hofdamen Patricia und Simone

Wie Inka Bause bereits verriet, wird ein „Bauer sucht Frau“-Paar die Hofwoche nicht überstehen. Bei Siegfried läuft es bisher aber noch einwandfrei. Er hatte Simone und Patricia zunächst zum Scheunenfest eingeladen und sich letztendlich dazu entschieden, auch mit beiden die Hofwoche zu verbringen. Dort eröffnen diese direkt den Kampf um den Single-Mann.

Bereits in der Vorschau auf die dritte Folge kündigt Inka Bause ein „wahres Duell“ an. In dem Trailer wird deutlich, dass Simone und Patricia auf dem Hof sind, um Siegfrieds Herz zu gewinnen. „Beste Freunde sind Simone und ich nicht“, merkt Patricia im Einzelinterview an. Das ist in einigen Szenen auch klar zu sehen. Als Simone aufsteht und ihre Nebenbuhlerin mit Siegfried am Frühstückstisch sieht, macht sich direkt Eifersucht breit. „Nur für zwei gedeckt? Habt ihr an mich gar nicht gedacht?“, motzt die Blondine. Ein schlechtes Gewissen hat Patricia dabei allerdings nicht. „Wenn Simone Hunger hat, kann sie sich ja den Tisch decken“, amüsiert sie sich stattdessen schadenfroh im Interview.

„Bauer sucht Frau“-Zuschauer feiern Siegfried – aber seine Damen nicht

Auch auf Instagram hat RTL den TV-Landwirt vorgestellt: Die „Bauer sucht Frau“-Fans finden sichtlich Gefallen an dem gelernten Maschinenbauer, der im Nebenerwerb Landwirt ist. „Sehr sympathisch. Wir drücken Siegfried ganz fest die Daumen, dass er die Liebe finde“, kommentieren sogar die Kult-Kandidaten Iris (55) und Uwe Abel (53). Auch weitere User wünschen ihm Erfolg in der Liebe – sind von seiner Auswahl allerdings nicht überzeugt. „Ich finde ja beide Damen von ihm irgendwie nicht so dolle“, mäkelt ein Nutzer beispielsweise.

Inzwischen ist „Bauer sucht Frau“ regelrechter Kult im TV. Anfangs war das Format allerdings umstritten, was insbesondere die Moderatorin zu spüren bekam: Inka Bause wurde wegen „Bauer sucht Frau“ sogar auf der Straße beschimpft. Verwendete Quellen: RTL; Instagram