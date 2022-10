RTL bedankt sich für „unvergessliche“ Sommerhaus-Staffel: Zuschauer reagieren mit „Nur noch Dreck“

Von: Jonas Erbas

Für RTL scheint sich „Das Sommerhaus der Stars“ auch 2022 voll ausgezahlt zu haben. Im Netz bedankte sich der Sender deshalb bei allen Teilnehmern. Das sorgt nach der Skandalstaffel gerade bei den Zuschauern allerdings für Unmut.

Köln – Mit „Das Sommerhaus der Stars“ ist es RTL unlängst gelungen, ein eigenes, durch und durch erfolgreiches Trash-Format zu etablieren: Auch in der 7. Staffel, die am 9. Oktober mit einem wortgewaltigen Wiedersehen endete, wurde wieder bis zur Schmerzgrenze gepöbelt, geschimpft und gehetzt. Für derart viel Drama gab es nun den Dank des Kölner Senders – ein großer Fehler, so die Meinung nicht weniger Zuschauer.

Trennung, Mobbing und Anfeindungen im „Sommerhaus der Stars“– RTL bedankt sich trotzdem

Für die diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten und -Fans gab es in diesem Jahr einiges zu staunen: So erlebte die Promi-WG nach Eric Sindermanns (34) und Katharina Hambuechens (27) unaufhörlichen Tränendrama ihre erste Trennung vor der Kamera, während „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer (26) mit seinem erschreckenden Betragen gegenüber Freundin Antonia (22) für Schlagzeilen sorgte. Auch Schauspieler Stephen Dürr (48) wurde im Sommerhaus offen angefeindet – einen ersichtlichen Grund dafür gab es allerdings nicht wirklich.

Alles in allem war auch die siebte „Sommerhaus der Stars“-Staffel von dem ein oder anderen Skandal geprägt, wie man es in den Vorjahren bereits durch die Mobbingvorwürfe rund um Andrej Mangold (35) und Mike Cees‘ (35) Umgang mit seiner Frau Michelle Monballijn (43) gewohnt war. Trotzdem bedankte man sich bei RTL artig bei allen Kandidaten „für eine unvergessliche Staffel“, wie es bei Instagram hieß. „Wir haben zusammen gelacht, mitgefiebert, uns aufgeregt und ganz viel Spaß bei dieser Staffel gehabt“, hieß es in dem Beitrag, in dem auch alle beteiligten Promis markiert wurden.

RTL-Unterhaltungschef musste sich für „Sommerhaus der Stars“ bereits 2020 rechtfertigen: Kaum eine „Sommerhaus der Stars“-Staffel sorgte für derart viel Aufsehen wie die fünfte: Dort bildete sich schnell eine Gruppe um Andrej Mangold (35) und seine damalige Partnerin Jennifer Lange (29), die es vor allem auf Mangolds Ex Eva Benetatou (30) abgesehen hatten. Es folgten teils wüste Beleidigungen und ein handfester Mobbingskandal. Zu diesem musste sich dann sogar RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm äußern: „Wir haben das Mobbing weder gepusht noch gewollt“, erklärte er in einem Interview mit Übermedien und offenbarte zudem: „Wir finden das auch nicht gut. Die Eskalation der Aggressivität und das unangenehme negative Gefühl, das in dieser Staffel steckt, hat uns persönlich auch betroffen gemacht.“

„Sommerhaus der Stars“-Zuschauer rechnen mit RTL ab – aktuelle Staffel als „toxisch“ verurteilt

Doch genau diese Danksagung stößt einigen „Sommerhaus der Stars“-Zuschauern sauer auf: Gerade das Ende der Staffel sei „nur noch Dreck“ gewesen, wütet ein Fan, in einem anderen Kommentar ist von „der schlechtesten [Staffel] von allen“ die Rede. Der Grund für die Wut: Viele störten sich bereits während der Ausstrahlung an den grenzwertigen Szenen, für die vor allem Patrick Romer immer wieder sorgte.

„Danke, dass so viele Menschen an seinem Beispiel lernen konnten, wie man eine junge Frau behandelt und danke, dass viele junge Frauen nun gesehen haben, dass es völlig normal ist, so behandelt zu werden“, bedankte sich eine kritische Instagram-Nutzerin mit ironischem Unterton bei RTL.

Auch andere sehen den Kölner Sender in der Verantwortung: „Danke, dass RTL zeigt, dass man mit seinem Partner umgehen darf wie mit einem Komposthaufen“, so die Kritik. Manch einer nahm die Staffel gar als „toxisch“ wahr – Anschuldigungen, die für die 1984 gegründete Medienanstalt nicht neu sind. Schon in der Vergangenheit wurden derartige Vorwürfe laut. Gut möglich, dass RTL auch deshalb das Sommerhaus-Wiedersehen gekürzt hat: Dieses endete vollkommen abrupt, obwohl noch Klärungsbedarf bestanden hatte. Verwendete Quellen: instagram.com/dassommerhausderstars.rtl