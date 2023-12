„Bisschen wie Magie“: Große Gefühle bei „Bauer sucht Frau“-Paar Hans und Elke

Von: Lisa Klein

In der Eifel endet die Hofwoche für Hans und Elke bereits. Der Bauer überrascht seine Hofdame in der siebten Folge von „Bauer sucht Frau“ und stellt eine entscheidende Frage.

Die 19. Staffel von „Bauer sucht Frau“ neigt sich langsam dem Ende entgegen – am Montag (11. Dezember) läuft bereits die siebte Folge auf RTL. Das große Finale gibt es dann am 18. Dezember, „Bauer sucht Frau“-Fans müssen sich mit zehn Folgen genügen. Während für den Metzger Steffen die Hofwoche erst jetzt startet, und zwar ganz schön holprig, sind andere Paare schon deutlich weiter. Zuletzt rührte Siegfried seine Hofdame bei „Bauer sucht Frau“ zu Tränen – jetzt sind auch bei Hans und Elke ganz große Gefühle angesagt.

„Perfekter Abschluss für eine perfekte Woche“: Hans überrascht seine Elke bei „Bauer sucht Frau“

Achtung, Spoiler zur siebten Folge von „Bauer sucht Frau“ (bei RTL zu sehen am 11. Dezember): Bei Hans und Elke in der Eifel endet die Hofwoche bereits. Schon in der fünften Folge von „Bauer sucht Frau“ haben sich die beiden das erste Mal geküsst. Der 65-Jährige hat sich eine Überraschung für seine Hofdame überlegt – er hat ihr etwas Wichtiges zu sagen.

Hans holt Elke im Stall ab. Die beiden laufen Hand in Hand zu einer Holzbank und setzen sich hin, Elke ist „gespannt, was jetzt kommt“. Der 65-Jährige überreicht seiner Hofdame ein liebevoll eingepacktes Geschenk. Was da wohl drin ist?

Eine Erdbeer-Torte! Aber nicht nur irgendeine: Sie ist zu einem Herz geformt. „Das ist wirklich ein perfekter Abschluss für eine perfekte Woche“, freut sich Elke. „Das war eine sehr, sehr schöne Woche“, findet auch der Landwirt. „Du hast mich total beeindruckt. Du gibst mir sehr viel und du hast absolut mein Herz berührt“. Bei Elke fließen die Tränen – sie ist total bewegt.

Große Gefühle bei „Bauer sucht Frau“: Hans möchte sein Leben mit Elke teilen

Und dann stellt Hans die Fragen aller Fragen bei „Bauer sucht Frau“: „Möchtest du noch gerne, nach der Hofwoche, noch ein paar Tage bei mir bleiben?“ Und setzt noch einen drauf: „Ich möchte sehr gerne mit dir mein Leben teilen.“

Elke fehlen die Worte, weitere Tränen kullern. „Ich finde, dass du ein wirklich wunderbarer Mann bist“, sagt die Hofdame. Sie freut sich, dass sie und Hans so viele Gemeinsamkeiten haben. „Ich bleibe total gerne noch und ich freue mich, dass du mich gefragt hast“, antwortet Elke. Die beiden küssen sich leidenschaftlich.

„Ein bisschen wie Magie“: Hans und seine Hofdame Elke schweben auf Wolke Sieben

„Es ist schon ein bisschen wie Magie“, sagt Elke. Gegenüber RTL sagt Hans: „Es ist unglaublich, ich kann es nicht fassen, dass ich diesen Menschen hier kennengelernt habe.“

Die Chancen stehen gut, dass sich die Geschichte der beiden in die Happy Ends bei „Bauer sucht Frau“ einreiht. Bei einem anderen Paar sieht es hingegen schlecht aus. Inka Bause verrät: Das nächste Paar bricht die Hofwoche ab.