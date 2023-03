Sender-Krieg: RTL boykottiert Wendler-Doku mit Laura Müller von Schwester-Sender RTL2

Von: Jonas Erbas

Teilen

Laura Müller und Michael Wendler erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Ginge es nach RTL2, so sollen Schwangerschaft und Geburt als Doku-Reihe festgehalten werden. Bei RTL reagiert man auf die Pläne ungehalten.

Update vom 15. März, 11:19 Uhr: Nachdem RTL2 für die geplante Wendler-Doku von allen Seiten Kritik bekommen hat, rudert der Sender jetzt zurück. Wie dwdl.de auf Twitter verkündet, stoppen RTLzwei und Endemol Shine Germany die Zusammenarbeit mit Laura Müller und Michael Wendler.

Grünwald/Köln – Eigentlich wollte man Michael Wendler (50) bei RTL nach dessen verschwörungstheoretischen Aussagen im Oktober 2020 nie wieder eine Plattform bieten. Hierfür verbannte man aus der sendereigenen Mediathek RTL+ (früher TVNow) sogar die Staffeln jener Formate, an denen der Schlagerstar einst teilgenommen hatte, darunter das Dschungelcamp oder „Das Sommerhaus der Stars“. Weil der 50-Jährige und seine Frau Laura Müller (22) nun ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, möchte RTL2 das Paar aus der Versenkung holen – sehr zum Ärger von RTL …

RTL2 will umstrittene Doku-Soap über Wendler und Laura Müller zeigen – RTL kündigt Boykott an

Die Tage, in denen man bei RTL guten Gewissens Doku-Formate wie „Wendler, Laura, Claudia – der DJ und die Frauen“ oder „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“ produzierte, sind längst vorbei. Beim Schwester-Sender RTL2, an dem die RTL Group lediglich 35,9 Prozent der Anteile hält, ist das noch nicht angekommen: Wie am Dienstag (14. März) bekannt wurde, soll dort künftig eine sechsteilige Schwangerschafts-Doku über den Wendler und seine Laura laufen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Diese Meldung stieß nicht nur bei den potenziellen Fernsehzuschauern auf Unverständnis, auch bei RTL reagierte man nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Pläne überaus eindeutig: „Die Michael-Wendler-Doku-Soap von RTL2 wird weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar sein“, teilte man über den Twitter-Account der Streamingplattform offiziell mit. Den in Grünwald bei München angesiedelten Privatsender dürfte diese Entscheidung schmerzen: Für RTL2-Inhalte, die auf RTL+ zur Verfügung stehen, erhält der Schwester-Sender eine entsprechende Vergütung – die entfiele im Falle der Wendler-Doku.

Heftige Kritik an Plänen zu Wendler-Doku – Fans und Belegschaft enttäuscht von RTL2

In den sozialen Netzwerken wächst die Kritik an der Produktion indes stetig. Bei Instagram sah sich RTL2 unter einer entsprechenden Ankündigungen der Doku-Soap dazu gezwungen, auf das negative Feedback zu reagieren. In mehreren Kommentaren versicherte man, die Reihe konzentriere sich lediglich auf Laura Müller und Michael Wendler als Privatpersonen – ohne auf eine mögliche politische Agenda einzugehen. Ein schwacher Trost.

Wie dwdl.de berichtet, soll inzwischen auch bei RTL2 der Haussegen schief hängen: Demnach sind einige Mitarbeiter ganz und gar nicht zufrieden, dass man dem Schlagerstar trotz dessen eindeutig verfassungsfeindlicher Aussagen offenbar verziehen hat. Die Doku-Reihe rund um die Wendlers könnte dementsprechend zum kostspieligen Flop werden.

Der Wendler sorgt bei RTL erneut für Ärger: Weil der Schwester-Sender RTL2 eine Schwangerschafts-Doku über den in Ungnade gefallenen Schlagerstar und seine Laura produzieren möchte, ist man in Köln stocksauer (Fotomontage) © Future Image/Imago & Screenshot/Instagram/Laura Müller

Besonders schmerzhaft: Durch den RTL+-Boykott der umstrittenen Produktion bleiben bei RTL2 entsprechende Einnahmen durch etwaige Streaming-Aufrufe komplett aus – Geld, das für eine Refinanzierung bitter nötig sein könnte. Stattdessen steuert man derzeit geradezu auf ein PR-Desaster zu. Der Hauptsender mit Sitz in Köln kündigte indes zuletzt selbst eine einschneidende Veränderung an: RTL streicht „RTL aktuell“ für immer aus dem TV-Programm. Verwendete Quellen: dwdl.de, twitter.com/RTLplus, instagram.com/rtlzwei