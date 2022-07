Bachelorette: Bei der Nacht der Rosen kracht es zwischen den Männern - „Zeigst dein wahres Gesicht“

Von: Claire Weiss

Teilen

Lukas muss von einem Produktionsmitglied zur Seite gezogen werden © Screenshots/RTL+

Die Stimmung in der Bachelorette-Villa ist angespannt. Denn während einige Männer ganz klar wissen, dass sie zu den Favoriten gehören, müssen andere in der Nacht der Rosen zittern. Kein Wunder, dass es unter den Kandidaten zum Konflikt kommt.

Die Bachelorette schmeißt für die verbliebenen Kandidaten in der sechsten Folge eine Poolparty. Als es anfängt zu regnen, zieht sich Sharon Battiste (30) kurz zurück, um sich umzuziehen. Kaum ist sie weg, bricht ein heftiger Streit aus, von dem sie nichts mitbekommt.

Die Bachelorette: Emanuell provoziert mit Umut einen Streit

Eigentlich will Emanuell (29) Umut (25) bloß erzählen, wie sein Einzelgespräch mit Sharon verlaufen ist. „Ich merke dieses Feuer. Ich merke, sie sucht immer diesen Körperkontakt“, schwärmt der 29-Jährige. Um diese angebliche Suche nach Nähe zu demonstrieren, fährt der Bachelorette-Kandidat mit seinem Fuß zwischen Umuts Beine. Das Problem: Umut trägt eine helle Hose.

„Wieso gehst du jetzt mit deinen dreckigen Schuhen an meine beige Hose?“, fragt Umut in normalem Tonfall. Emanuell ist sofort stinksauer, er findet die Frage „richtig respektlos“ und meint immer wieder, Umut zeige jetzt sein „wahres Gesicht“. Umut ist sichtlich verletzt und kann nicht verstehen, warum Emanuell so reagiert, denn eigentlich sind die beiden „Buddys“.

Emanuell legt sich auch mit Lukas an

Doch da soll es noch nicht aufhören. Lukas will die beiden ermutigen, sich zu vertragen und fährt Emanuell kumpelhaft mit der Hand über den Kopf. Der ist direkt auf 180. „Fass mir noch einmal an den Kopf!“, droht er. Lukas Geste findet er „sehr erniedrigend“. Lukas lässt sich das aber nicht gefallen, wird direkt laut. Es scheint fast, als würde es zu einer Schlägerei kommen, doch dann greift jemand aus dem Produktionsteam ein und zieht Lukas von Emanuell fort.

Heimliche Küsse, Tränen, Paparazzi: Die Bilder zur Trennung von Bibisbeautypalace und Julian Claßen Fotostrecke ansehen

Als Sharon zurückkommt, ist der Streit längst vorbei. Ausgerechnet Emanuell schafft es dann auch noch in die nächste Runde. Lukas kann nur die Augen verdrehen. Auch für Sharon ist es ein emotionaler Abend. Die Bachelorette brach in Tränen aus und flüchtete vor den Kameras. Verwendete Quellen: RTL+/Die Bachelorette