„Bauer sucht Frau“-Kandidatin besteht darauf, dass Männer mit ihren Katzen spielen: „Geht gar nicht“

Von: Julia Cuprakowa

Teilen

Nicht selten entdeckt man beim Kennenlernen kuriose und manchmal auch lustige Eigenheiten an Menschen. So auch bei „Bauer sucht Frau International“.

Am 1. Mai ist es endlich soweit: Die erste Folge der neuen Staffel „Bauer sucht Frau International“ wird um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Eingefleischte Fans und RTL+-Abonnenten können die Folge bereits seit knapp einer Woche im Internet streamen. Worauf können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen? Kann der internationale Ableger von „Bauer sucht Frau“ mit den Geschichten der 18. Staffel mithalten? Immerhin hatte diese einiges zu bieten. Von der „pikanten Vergangenheit von Jörgs Hofdame“ bis hin zu „tränenreichen Trennungen wegen mangelnder Zuwendung“.

Auch die erste Folge der fünften Staffel von „Bauer sucht Frau International“ bietet viele spannende und unterhaltsame Momente. Zunächst stellt Moderatorin Inka Bause die vier Kandidaten kurz vor. Dann treffen die Kandidaten auf ihre Hofdamen und Hofherren und müssen sich zwischen mehreren Anwärtern entscheiden. Und gerade beim Kennenlernen kommen so manche Eigenheiten der Kandidaten zum Vorschein. Vor allem die 34-jährige Österreicherin Katrin überrascht ihre Hofherren gleich mit mehreren Dingen, berichtet echo24.de.

„Bauer sucht Frau International“-Kandidatin Katrin verrät eine Besonderheit

Kandidatin Katrin ist 34 Jahre alt und sucht bei „Bauer sucht Frau International“ den Mann fürs Leben. Dazu lädt sie zwei Männer zum Kennenlernen auf ihren Hof in Österreich ein. Schon beim ersten Kennenlerngespräch macht die sympathische Blondine klar, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Sie möchte heiraten und Kinder sind auf jeden Fall geplant. Denn obwohl Katrin mehrere Katzen hat, können sie einen Mann nicht ersetzen. Würde Katrin sich von ihren Katzen trennen, wenn der Mann ihrer Träume kein Katzenliebhaber wäre oder gar eine Katzenallergie hätte?

Die Antwort: Wohl kaum! Schließlich waren die Tiere schon vorher da und wer Katrin kennenlernt, bekommt sie nur mit ihren Katzen. Ihre Tiere sind ihr so wichtig, dass sie die beiden Hofherren testen möchte, wie gut sie mit einer Katze zurechtkommen. Sie lädt die Männer in ihre Wohnung ein und lässt sie mit ihren Katzen spielen. Dabei entdecken die Männer eine kleine Eigenart von Katrin.

„Bauer sucht Frau International“-Kandidatin Katrin steht auf Sauberkeit trotz Katzen

Obwohl die 34-Jährige mit mehreren Katzen zusammenlebt, achtet sie sehr auf Sauberkeit. Das merken auch die Männer, als Katrin plötzlich eine Fusselrolle auspackt und sich und die Männer damit abrollt. Die Fusselrolle ist aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken, gesteht sie RTL. „Ich mag es sehr sauber haben, vielleicht bin ich auch bisschen penibel“, erklärt Katrin mit einem Schmunzeln im Gesicht.

„Und wie viele Rollen brauchst du so in der Woche?“, fragt Hofherr Marc interessiert. Mit Katrins Antwort hat der 29-Jährige anscheinend nicht gerechnet, denn sie braucht ganze zwei Fusselrollen in der Woche, um ihre Wohnung und sich selbst haarfrei zu halten. „Oha“, ruft Marc überrascht aus. „Ein Leben ohne Fusselrolle, das geht nicht! Der Mann muss mich mit Fusselrolle nehmen“, erklärt sie gegenüber RTL.