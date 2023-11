RTL fällt Entscheidung: Aus für Kult-TV-Shows – was wird aus Moderatoren?

Von: Lisa Klugmayer

Groß war der Jubel als RTL die 90er-Jahre-Klassiker „100.000 Mark Show“ und „Der Preis ist heiß“ wieder zurückholte. Doch nun ist schon wieder Schluss.

Köln – Letztes Jahr legte RTL die 90er-TV-Klassiker „100.000 Mark Show“ und „Der Preis ist heiß“ neu auf. Nach einem quotenreichen Start flachte das Interesse aber zunehmend ab. Wie RTL nun bestätigte, werden die Shows von Harry Wijnvoord (74) und Ulla Kock am Brink (62) nun eingestellt. Wie geht es jetzt mit den Moderatoren weiter?

RTL bestätigt TV-Aus für „100.000 Mark Show“ und „Der Preis ist heiß“

Zusammen mit Thorsten Schorn als Ansager ging Harry Wijnvoord mit „Der Preis ist heißt“ letztes Jahr wieder auf Sendung. Mit stolzen 17 Prozent Marktwert in der Zielgruppe konnte sich RTL über einen gelungenen Start der neu aufgelegten Kult-Show der 90er freuen. Doch danach sanken die Quoten immer weiter, bis „Der Preis ist heißt“ durchschnittlich nur noch auf einen Marktanteil von zehn Prozent kam.

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der „100.000 Mark Show“. Auch hier holte RTL die Moderatorin von damals zurück. Mit mehr als zwölf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schlug sich Ulla Kock am Brink eigentlich recht gut – trotzdem werden nun beide TV-Shows eingestellt. „Aktuell planen wir nicht mit den beiden Formaten, sondern konzentrieren uns auf andere Showfarben“, so ein RTL-Sprecher Anfrage von dwdl.de.

TV-Aus für „100.000 Mark Show“ und „Der Preis ist heiß“– was wird aus den Moderatoren?

Komplett verzichten müssen Fans auf die beiden Kult-Moderatoren aber nicht. Harry Wijnvoord ist immer mal wieder in verschiedenen deutschen TV-Shows, wie beispielsweise Stern TV, zu Gast und ist außerdem als Radiomoderator zu hören. Und was macht Ulla Kock am Brink? Sie hat noch ein Eisen im TV-Feuer. Montag bis Freitag um 19 Uhr moderiert sie weiterhin die Sat.1-Quizshow „Die perfekte Minute“.

Apropos TV-Aus: Seit 1995 zeigt RTL immer samstags „Explosiv Weekend“. Nun zieht der Sender den Stecker – und schickt das Format noch dieses Jahr in den Ruhestand. Verwendete Quellen: dwdl.de