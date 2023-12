Fans skeptisch: Ist Heinz Hoenig mit 72 Jahren Dschungelcamp-tauglich?

Von: Jonas Erbas

Drucken Teilen

Mit Kult-Schauspieler Heinz Hoenig steht der erste Dschungelcamp-Kandidat für 2024 bereits fest. Manch ein Fan hat allerdings erhebliche Zweifel, ob der 72-Jährige „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewachsen ist.

Köln – Heinz Hoenig (72) hat im Laufe seiner beeindruckenden Schauspielkarriere schon etliche Rollen gespielt, war in Erfolgsfilmen wie Wolfgang Petersens (†81) Kult-Klassiker „Das Boot“ (1981) oder den Dieter-Wedel-Mehrteilerin „Der große Bellheim“ (1992) und „Der König von St. Pauli“ (1998) zu sehen. Nun schlägt der Film- und Bühnenliebling neue Wege ein: 2024 wird er am Dschungelcamp teilnehmen – doch passt das überhaupt?

Heinz Hoenig ist bereit fürs Dschungelcamp – RTL-Zuschauer haben ihre Zweifel

Informiert hat sich Heinz Hoenig über „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nur dürftig, wie er im RTL-Interview gesteht: „Ich weiß nicht, was da kommt, wer da mitmacht und was da überhaupt los ist.“ Das Dschungelcamp habe er gerade „einmal ein paar Minuten gesehen“ – mehr nicht! Trotzdem möchte sich der Schauspieler im australischen Busch beweisen: „Ich habe dieses Jahr halt Bock drauf gehabt. Ich will das einfach mal erleben. Ich bin jetzt frei dafür.“

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Fotostrecke ansehen

Doch die Euphorie des 72-Jährigen will nicht so recht auf alle RTL-Zuschauer überspringen. Die beschwerten sich kurz nach Bekanntgabe des ersten Dschungelcamp-Kandidaten bereits bei Instagram über die Verpflichtung – der Grund: Sie trauen dem Schauspieler angesichts seines Alters nicht sonderlich viel zu. „So jemand darf doch am Ende wieder nirgends an einer Prüfung teilnehmen“ oder „Wieder eine Person, die nach drei Tagen aus medizinischen Gründen das Camp verlassen muss“, so die Prognose einiger enttäuschter Fans.

Heinz Hoenig singt auch Schlager Der Schauspieler hat nicht nur in über 140 Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen mitgewirkt, sondern 2001 beim Münchner Plattenlabel Ariola auch ein eigenes Schlageralbum veröffentlicht. „Familienbande“ erschien am 26. November 2001 und enthält insgesamt zehn Lieder. Ein Charterfolg war dem Schauspieler mit seinem Album allerdings nicht vergönnt.

Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024 dabei – neben Kritik gibt es auch viel Lob

Tatsächlich zweifeln nicht wenige Instagram-Nutzer Heinz Hoenigs Dschungelcamp-Tauglichkeit an: „Wieder ein Älterer, der dann von den Prüfungen ausgeschlossen wird. Das ist doch nicht fair!“, schimpft eine RTL-Zuschauerin. Manch einer springt dem Film- und Theaterdarsteller allerdings zur Seite: „Die jungen Leute, die sich hier unter der Gürtellinie anmaßen, jemanden zu beleidigen, der über 70 Jahre alt ist … [Das] ist so beschämend! Wir sollen alle bis 70 arbeiten und ihr Unwissenden greift diesen Mann an?“

Mit Heinz Hoenig steht der erste Dschungelcamp-Kandidat für 2024 bereits fest – manch ein RTL-Zuschauer hält den Kult-Schauspieler allerdings für ungeeignet … © Screenshot/RTL/RTL+/Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! & Future Image/Imago

In der Tat finden sich auch zahlreiche positive Kommentare, in welchen RTL für die erste „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Verpflichtung gelobt wird: Mit Heinz Hoenig habe man endlich einen „richtigen Promi“ und „tollen Schauspieler“ für die Ekelshow gewinnen können. Über die kommende Staffel ist aktuell wenig bekannt – Ex-Kandidatin Verena Kerth (42) plauderte jüngst allerdings bereits ein Dschungelcamp-Geheimnis aus. Verwendete Quellen: instagram.com/ichbineinstar.rtl, rtl.de