Planänderung bei RTL: Frauke Ludowig muss ihren Sendeplatz räumen

„Exclusiv Weekend“ läuft schon seit 1994 auf RTL. Gesicht des Promi-Magazins ist Moderatorin Frauke Ludowig. Jetzt ist sie von einer Programmänderung betroffen.

Köln – Nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende hält Frauke Ludowig (59) die RTL-Zuschauer auf dem Laufenden und berichtet im Promi-Magazin „Exclusiv Weekend“ darüber, was die Stars und Sternchen bewegt. Fans der Sendung müssen sich jetzt aber auf eine Veränderung gefasst machen.

Programmänderung: „Exclusiv Weekend“ mit Frauke Ludowig verliert seinen Sendeplatz

Nele Ludowig (20), die älteste Tochter der Kult-Moderatorin, ist bereits auf dem besten Wege, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Kürzlich zeigte Frauke Ludowig auch zum ersten Mal ihre 18-jährige Tochter Nika. Noch ist aber die 59-Jährige selbst der Star der Familie und führt unter anderem durch das Star-Magazin „Exclusiv Weekend“ – schon bald jedoch auf einem anderen Sendeplatz.

Aktuell ist das Magazin stets sonntags um kurz nach 19 Uhr zu sehen. Wie dwdl.de berichtete, überträgt RTL ab dem 10. September jedoch die NFL-Spiele. Das Sport-Highlight würfelt das Programm am Sonntag ordentlich durcheinander. Der Startschuss fällt immer um 19 Uhr. Für Frauke Ludowigs Sendung hat das somit Konsequenzen: „Exclusiv Weekend“ startet ab dem 10. September schon um 17.45 Uhr. Treue Zuschauer müssen sich also etwas umgewöhnen.

Frauke Ludowig – Von der Metzgers-Tochter zur Boulevard-Expertin Ehe Frauke Ludowig sich dem Klatsch und Tratsch verschrieben hat, ging es in ihrer Jugend in Wunstorf in Niedersachsen noch ganz anders zu. Als Kind und Jugendliche half sie oft in der familieneigenen Fleischerei. Nach dem Abitur absolvierte Ludowig schließlich in ihrer Heimat eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Erst danach schnupperte sie beim Sender „radio ffn Hannover“ erstmals Medien-Luft und schloss dort ihr Volontariat ab. 1990er kam die Blondine zum RTL-Regionalmagazin „Tele West“, ehe sie 1992 als Reporterin zum Magazin „Explosiv“ wechselte.

„Exclusiv Weekend“ muss weichen: So reagiert Moderatorin Frauke Ludowig

Gegenüber dwdl.de reagierte Frauke Ludowig bereits auf ihren neuen Sendeplatz. „Ich freue mich, dass unser erfolgreiches Star-Magazin damit fest am Sonntagabend in der so wichtigen Access-Primetime verankert bleibt und ich gleichzeitig unsere Zuschauer wieder zur gewohnten Uhrzeit begrüßen kann.“ Immerhin hatte „Exclusive Weekend“ diesen Sendeplatz schon einmal jahrelang inne, ehe die Show auf den Samstagabend und schließlich auf Sonntag um kurz nach 19 Uhr verschoben wurde.

Frauke Ludowig meldet sich in der Regel stets am Sonntag um kurz nach 19 Uhr mit „Exclusiv Weekend“ und berichtet über die Promi-Welt. Doch jetzt änderte RTL das Programm. © IMAGO/Christoph Hardt

Auch in anderen Formaten ist die Star-Reporterin ein gern gesehener Gast. Erst kürzlich war Frauke Ludowig unter anderem bei Thomas Gottschalk zu sehen – wurde dort zum Entsetzen der Zuschauer allerdings ständig angegrabbelt. Verwendete Quellen: dwdl.de