Bauer sucht Frau: Große Liebe! Diese Paare sind immer noch zusammen

Von: Christina Rosenberger

Guy & Victoria und Lutz & Steffi sind noch immer glücklich miteinander. © RTL & TVNow/Stefan Gregorowius

Die RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ bringt immer wieder glückliche Paare hervor. Doch wer ist immer noch zusammen?

Narumol und Josef, Anna und Gerald, Antonia und Patrick – diese drei Paare sind nur einige von vielen, die mit der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ ihr Liebesglück im TV gesucht und gefunden haben. Seit 2005 bringt Moderatorin Inka Bause Bauern und Bäuerinnen mit möglichen Liebeskandidaten zusammen. Die Quote der Paare, die sich schließlich tatsächlich durch „Bauer sucht Frau“ gesucht und gefunden haben, ist erstaunlich. Über 20 Pärchen aus vergangenen „Bauer sucht Frau“-Staffeln sind noch zusammen.

Zunächst ist da das wohl bekannteste Paar aus Bauer sucht Frau: Bauer Josef und seine Narumol. Bereits in der 5. Staffel der RTL-Kuppelshow lernten sich die beiden TV-Lieblinge kennen und lieben. 2010 heiratete das Paar, gemeinsam haben die „Bauer sucht Frau“-Stars eine Tochter namens Jorafina.

Bauer sucht Frau: Diese Paare aus 17 Staffeln der RTL Kuppel-Show sind noch zusammen

Doch während Bauer Josef und seine Narumol immer wieder im Fernsehen auftauchen – Narumol war 2021 bei „Kampf der Realitystars“ dabei – gibt es auch einige Paare, die ihre Liebe meist lieber für sich behalten und trotzdem auch nach ihrer Beteiligung an „Bauer sucht Frau“ sehr glücklich miteinander sind. (Stand: 28. Oktober 2021)

Anja und Bruno nahmen 2007 an der dritten Staffel von „Bauer sucht Frau“ teil und wurden ein glückliches Paar. Seit 2009 sind die beiden verheiratet.

nahmen 2007 an der dritten Staffel von „Bauer sucht Frau“ teil und wurden ein glückliches Paar. Seit 2009 sind die beiden verheiratet. Martin und Jenny lernten sich 2010 bei „Bauer sucht Frau“ kennen. 2015 läuteten dann die Hochzeitsglocken.

lernten sich 2010 bei „Bauer sucht Frau“ kennen. 2015 läuteten dann die Hochzeitsglocken. Günther und Rosemarie fanden sich durch „Bauer sucht Frau“. Bis zu Günthers Tod (†21) im November 2021 waren sie ein Paar. 2017 hatten sie geheiratet.

fanden sich durch „Bauer sucht Frau“. Bis zu Günthers Tod (†21) im November 2021 waren sie ein Paar. 2017 hatten sie geheiratet. Albert und Sabine lernten sich 2013 bei den Dreharbeiten von „Bauer sucht Frau“ kennen. Seit 2017 sind sie zusätzlich glücklich verheiratet.

lernten sich 2013 bei den Dreharbeiten von „Bauer sucht Frau“ kennen. Seit 2017 sind sie zusätzlich glücklich verheiratet. Victoria und Guy lernten sich ebenfalls 2013 bei „Bauer sucht Frau“ kennen. Diese beiden heirateten 2015. 2020 wurden Victoria und Guy zum zweiten Mal Eltern. Sie haben eine mittlerweile 4-jährige Tochter namens Charlotte und einen Sohn mit dem Namen Marius.

lernten sich ebenfalls 2013 bei „Bauer sucht Frau“ kennen. Diese beiden heirateten 2015. 2020 wurden Victoria und Guy zum zweiten Mal Eltern. Sie haben eine mittlerweile 4-jährige Tochter namens Charlotte und einen Sohn mit dem Namen Marius. Steffen und Nicole – ebenfalls aus der Staffel 2013 - heirateten im Jahr 2020. Ende September wurde dann im Rahmen des RTL-Specials „Bauer sucht Frau - Nachwuchs auf den Höfen“ bekannt: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Im Oktober 2021 kam die Tochter Lisa zur Welt.

ebenfalls aus der Staffel 2013 - heirateten im Jahr 2020. Ende September wurde dann im Rahmen des RTL-Specials „Bauer sucht Frau - Nachwuchs auf den Höfen“ bekannt: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Im Oktober 2021 kam die Tochter Lisa zur Welt. Norbert und Petra lernten sich 2015 durch „Bauer sucht Frau“ kennen. 2019 heirateten sie.

lernten sich 2015 durch „Bauer sucht Frau“ kennen. 2019 heirateten sie. Nicole und Peter fanden sich in der achten Staffel von „Bauer sucht Frau“ – es ist die große Liebe. 2014 krönte eine Hochzeit das Liebesglück.

fanden sich in der achten Staffel von „Bauer sucht Frau“ – es ist die große Liebe. 2014 krönte eine Hochzeit das Liebesglück. Gottfried und Elodia lernten sich in der 11. Staffel der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen. 2017 gab sich das Paar das Ja-Wort.

lernten sich in der 11. Staffel der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen. 2017 gab sich das Paar das Ja-Wort. Jörg und Vanessa fanden in der 12. Staffel von „Bauer sucht Frau“ zusammen. Auch dieses Paar machte das Glück nach den Dreharbeiten perfekt und heiratete im Mai 2018.

fanden in der 12. Staffel von „Bauer sucht Frau“ zusammen. Auch dieses Paar machte das Glück nach den Dreharbeiten perfekt und heiratete im Mai 2018. Benny und Nadine lernten sich in der 13. Staffel von „Bauer sucht Frau“ kennen. Seit 2018 sind sie verheiratet.

lernten sich in der 13. Staffel von „Bauer sucht Frau“ kennen. Seit 2018 sind sie verheiratet. Jörn und Oliwia trauten sich 2020. Sie haben sich in der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ verliebt.

trauten sich 2020. Sie haben sich in der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ verliebt. Andreas und Inge sind ein weiteres Paar, das sich in Staffel 14 von „Bauer sucht Frau“ fand.

sind ein weiteres Paar, das sich in Staffel 14 von „Bauer sucht Frau“ fand. Bernhard und Lena nahmen ebenfalls an Staffel 14 teil – doch es funkte erst nach der Hofwoche, die beide zunächst noch mit anderen verbrachten. 2019 heiratete das Paar.

nahmen ebenfalls an Staffel 14 teil – doch es funkte erst nach der Hofwoche, die beide zunächst noch mit anderen verbrachten. 2019 heiratete das Paar. Christian und Barbara heirateten ebenfalls 2019. Sie leben gemeinsam mit Barbaras Tochter als Familie.

heirateten ebenfalls 2019. Sie leben gemeinsam mit Barbaras Tochter als Familie. Thomas und Bianca aus Staffel 16 von „Bauer sucht Frau“ sind noch nicht verheiratet - doch das Hochzeitsthema ist laut Gießener Allgemeine bereits auf dem Tisch.

aus Staffel 16 von „Bauer sucht Frau“ sind noch nicht verheiratet - doch das Hochzeitsthema ist laut Gießener Allgemeine bereits auf dem Tisch. Lutz und Steffi , die sich ebenfalls aus Staffel 16 von „Bauer sucht Frau“ kennen, zogen bereits zusammen.

, die sich ebenfalls aus Staffel 16 von „Bauer sucht Frau“ kennen, zogen bereits zusammen. Denise und Nils lernten sich 2020 bei „Bauer sucht Frau“ kennen – nachdem Denise sich zunächst für einen anderen Hofherrn entschieden hatte, funkte es schließlich doch noch zwischen den beiden. Laut tz.de* sollen noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken läuten.

Derweil gibt es einige Ex-Kandidatinnen, die mittlerweile als Influencerinnen in den sozialen Medien bekannt sind. So wissen Fans immer genau Bescheid, wie es bei Antonia und Patrick läuft und fiebern mit, wenn ihre „Bauer sucht Frau“-Lieblinge mal eine schwierige Zeit durchleben. So waren Fans erst kürzlich in Sorge um Antonia Hemmer – sie musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Patrick Romer und Freundin Antonia Hemmer aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ nehmen 2021 am „Stallgeflüster“ teil. © RTL/Stefan Gregorowius

Bauer sucht Frau: Diese Paare sind noch zusammen – und bald wieder im TV zu sehen?

Noch bekannter dürften allerdings Anna und Gerald Heiser sein. Die beiden lernten sich durch „Bauer sucht Frau“ kennen, sind mittlerweile verheiratet und haben auch einen kleinen Sohn. Anna informiert ihre Fans regelmäßig bei Instagram über ihr Leben auf der Farm in Namibia. So musste die junge Mutter, die durch die RTL-Kuppelshow bekannt wurde, kürzlich mit Komplikationen nach ihrer Zahn-OP kämpfen, doch auch andere Schicksalsschläge teilt die Ex-Teilnehmerin von „Bauer sucht Frau“ mit ihren Followern. Dennoch: Anna teilt natürlich nicht nur Schlechtes. Auch ihre glückliche Beziehung mit Bauer Gerald zeigt sie immer wieder gerne im Netz und im TV.

Das „Bauer-sucht-Frau“-Paar Iris und Uwe Abel ist schon bald wieder im TV zu sehen. (Archivbild). © picture alliance/dpa/Revierfoto

Auch Iris und Uwe Abel waren erst kürzlich wieder im TV zu sehen. Das Paar kennt sich bereits seit 2011 - aus der 7. Staffel von „Bauer sucht Frau“ – und ist mittlerweile glücklich verheiratet. Aus dem TV sind die Ex-Teilnehmer der RTL-Kuppelshow schon lange nicht mehr wegzudenken. Immerhin machte Uwe Abel 2021 bei „Promi Big Brother“ mit und wurde sogar Vize-Sieger der TV-Show – nicht zuletzt durch die Unterstützung seiner Frau Iris, die über Social Media öffentlich mitfieberte.

Bauer sucht Frau: Diese Paare aus Staffel 17 sind noch zusammen

Mathias und Sabrina, Peter und Kerstin sowie Nils und Vanessa wurden nach der Hofwoche ein Paar – nur Nils und Vanessa sind noch zusammen. © RTL/friese.tv/Andreas Friese

Für die Fans dieser „Bauer sucht Frau“-Paare ist es auch nach Jahren immer noch toll, mitzuverfolgen, was aus ihren TV-Lieblingen geworden ist, und wer noch zusammen ist. Immerhin gab es laut RTL bereits 33 „Bauer sucht Frau“-Hochzeiten, worüber echo24.de in einem gesonderten Artikel ausführlich berichtet.