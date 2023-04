RTL-Insider enthüllt: Pietro Lombardi soll Bohlen 2024 bei DSDS unterstützen

RTL verkündete überraschend, dass DSDS fortgesetzt wird. In der nächsten Live-Show soll laut Insider-Kreisen die nächste Ankündigung von Pietro Lombardi kommen.

Köln – 20 Jahre, 20 Staffeln – eigentlich sollte die aktuelle Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) die letzte sein. Dieter Bohlen (69) feierte sein Comeback als Jury-Oberhaupt und Pietro Lombardi (30), der DSDS-Liebling, sitzt neben ihm auf dem Jury-Stuhl – ein perfekter Abschluss. Aber nein – es geht noch eine Runde weiter: Am vergangenen Samstag (1. April) kündigte der Sender in der ersten Live-Show überraschend an, dass es im nächsten Jahr in die 21. Staffel gehen wird – mit Dieter Bohlen.

2021 hatte RTL versucht, DSDS mit Schlagerstar Florian Silbereisen (41) auf dem Jury-Chefsessel familienfreundlicher zu machen und kickte den Pop-Titan aus der Musikshow. Das brachte dem Sender allerdings keine besseren Quoten – also wurde Bohlen für die eigentlich letzte Staffel zurückgeholt. Mit im Gepäck: Sein DSDS-Schützling Pietro Lombardi, der bereits 2019 schon einmal in der Jury Platz nahm. Die beiden bilden einfach ein super DSDS-Team und das soll sich laut Insider-Kreisen auch in 2024 fortsetzen, will Bild nun wissen.

Fans wünschen sich für Staffel 21 Dieter, Pietro und Bruce in der DSDS-Jury

RTL scheint sich an eine Überraschung pro Live-Sendung zu halten. Nach der ersten Live-Show-Überraschung, soll nun in der zweiten Show am 08. April die nächste Bombe platzen. Bild hat zu Ohren bekommen, dass Pietro Lombardi verkünden wird, dass er wieder neben Dieter Bohlen in der Jury Platz nehmen wird. Das dürfte die Fans zumindest weniger überraschen.

Via Instagram ist Lombardi bei den Fans nämlich als Wunsch-Juror für die kommende Staffel bereits hoch im Kurs. Unter die Ankündigung schreiben User, dass sie den 30-Jährigen wieder an Bohlens Seite sehen wollen. Außerdem wünschen sich die treuen Anhänger Bruce Darnell (65) mit im DSDS-Team – mit dem hat der Pop-Titan ja bereits etliche Runden „Das Supertalent“ gedreht. Die drei wären das perfekte Jury-Team für Staffel 21, finden die Fans und wer weiß, vielleicht bleibt es am kommenden Samstag nicht nur bei Pietros Ankündigung.