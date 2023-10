RTL lässt dank „Sommerhaus der Stars“-Eklat gesamte TV-Landschaft hinter sich

Von: Jonas Erbas

Im „Sommerhaus der Stars“ fliegen praktisch im Minutentakt die Fetzen. Den RTL-Zuschauern gefällt das offenbar – sie bescheren dem Kölner Sender einen Staffelrekord.

Köln/Bocholt – Wer die aktuelle Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ schaut, braucht manchmal Nerven aus Stahl. Denn dank der verbalen Verfehlungen von Walentina Doronina (23) oder den heftigen Wutanfällen von Aleks Petrovic (32) beschert die Promi-WG den TV-Zuschauern zuverlässig Aufregerszenen. Davon profitiert auch RTL.

„Sommerhaus der Stars“-Streitereien führen RTL zum Tagessieg

Denn am Dienstagabend (10. Oktober) lief um 20:15 Uhr die vierte „Sommerhaus“-Folge – und bescherte dem Kölner Sender einen Achtungserfolg. Denn obwohl – oder womöglich gerade weil – auch diesmal wieder Pöbeleien und Pärchenkrach auf der Tagesordnung standen, holte man bei RTL den Primetime-Sieg in der für die Privatsender so wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Der „Sommerhaus der Stars“-Eklat um Aleks Petrovic und seine Freundin Vanessa Nwattu (23) lockte insgesamt 730.000 Zielgruppen-Zuschauer (Marktanteil: 14,7 %) vor die TV-Geräte, wie die Quotenanalyse von dwdl.de zeigt. RTL selbst verkündete am Mittwochmorgen (11. Oktober), mit diesem Ergebnis einen „neuen Staffelbestwert“ eingefahren zu haben. Dabei steht Folge vier bereits seit der Vorwoche über den kostpflichten Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit.

Im „Sommerhaus der Stars“ wird geflucht, gepöbelt und geschimpft - bei den RTL-Zuschauern kommt das offenbar gut an: Die aktuelle Staffel erzielte am Dienstagabend (10. Oktober) ihren Bestwert © RTL/RTL+

In der Zielgruppe, auf der für RTL auch aufgrund wichtiger Werbeeinnahmen das Hauptaugenmerk liegt, kam man – dank des gefragten Abendprogramms – auf einen Tagesmarktanteil von 11,7 % – mehr, als alle Mitbewerber einfahren konnten. Trotz des massiven Zuschauerinteresses sorgt die Realityshow auch für Kontroversen: Nachdem sich Zuschauer über den massiven Alkoholkonsum im „Sommerhaus der Stars“ beklagt hatten, reagierte RTL auf die Vorwürfe. Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8, Folgen 1 bis 4), dwdl.de, rtl.de