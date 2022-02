„Let‘s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski beim Training: „Übergebe mich fast auf die Tanzfläche“

Von: Elena Royer

Dass zu „Let‘s Dance“ hartes Training dazugehört, ist klar. Doch ist das Training auch der Grund, warum es Moderatorin Victoria Swarovski so schlecht wurde?

Köln - Als Moderatorin der RTL-Show „Let‘s Dance“ begeistert Victoria Swarovski (28) derzeit immer freitags die Zuschauer. Auf Instagram hingegen geht es bei ihr nicht ganz so glamourös zu. In einer Story erzählte sie kürzlich, dass sie sich fast übergeben hätte. Doch was steckt dahinter?

In der Vergangenheit gab es schon häufiger Gerüchte, die Kristall-Erbin könnte schwanger sein. Schließlich hat sich Victoria Swarovski in der Vergangenheit entsprechend geäußert. Demnach könne sie sich sehr gut vorstellen, spätestens mit 30 Mutter zu sein. Steckt also vielleicht eine Schwangerschaft hinter der Übelkeit?

In ihrer Instagram-Story ist die 28-Jährige auf dem Weg ins Studio um für „Let‘s Dance“ zu proben. Während sie auf den Zuschauer-Stühlen sitzt, erzählt Swarovski ihren Followern: „Wir sind jetzt hier im Studio und mir ist so schlecht. Ich habe gerade so viel gegessen, weil ich so einen Mörder-Hunger gehabt habe.

„Let‘s Dance“: Das ist der Grund für Victoria Swarovskis Übelkeit

Baby-News stecken also nicht hinter dem Unwohlsein der 28-Jährigen. Die einfache Erklärung ist, dass sie wohl einfach nur zu viel gegessen hat. Und wer schon einmal völlig ausgehungert eine Heißhungerattacke erlebt hat, der weiß, wie schnell man sich in so einer Situation überessen kann. Das war wohl auch das Problem bei Victoria Swarovski.

Für den ebenfalls anwesenden Jimmie Surles findet sie keine netten Worte, schließlich ist er wohl zum Teil auch für ihren Zustand verantwortlich: „Jetzt haut mich der Jimmie von links nach rechts und ich übergebe mich fast hier auf der Tanzfläche. Vielen Dank, Jimmie“, sagt Swarovski in ihrer Instagram-Story. Doch der will die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen lassen. Im Hintergrund fragt er: „Ich bin schuld?“ „Ja, natürlich“, entgegnet Swarovski. „Oder bin ich schuld, weil ich gegessen habe?“ Im Hintergrund ist zu hören: „Du hast zu viel gegessen“. Swarovski rudert zurück: „Ja, ich hab zu viel gegessen, shit.“

„Let‘s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski: Sie tut es schon wieder

Wenig später nach dem Training meldet sich die 28-Jährige wieder bei ihren Followern via Instagram zurück. Etwas gelernt aus ihrer Übelkeit kurz vorher hat sie aber scheinbar nicht, denn sie erzählt: „Ich habe jetzt gerade einen schönen Salat gegessen.“ Ja, sie hat schon wieder gegessen, stellt sie fest. Macht dann aber das harte Tanztraining dafür verantwortlich: „Ich sag euch: Dieses Training! Mit 21 war das noch einfacher, sechs Jahre später einfach ins kalte Wasser geworfen zu werden - crazy Shit.“

„Let‘s Dance“ mit Victoria Swarovski als Moderatorin: Hier finden Sie alle Sendetermine im Überblick.