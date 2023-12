„Habe sogar mein Kind beschissen“: Andrea Kiewel kann schlecht verlieren

Bei „Blamieren oder Kassieren“ verrät Andrea Kiewel: Verlieren ist nicht ihr Ding. Für einen Sieg betrügt sie sogar ihr eigenes Kind.

Köln – „Blamieren oder Kassieren“ mit Moderator Elton (52) gehört nun schon eine Weile zum RTL-Programm. Das frühere ProSieben-Format leitet regelmäßig den Fußball-Abend bei dem Kölner Sender ein. Am 14. Dezember 2023 sind Moderatorin Andrea Kiewel (58) und Comedian Bastian Bielendorfer (39) dabei. Und schon bevor es richtig losgeht, macht „Kiwi“ ein überraschendes Geständnis.

Um nicht zu verlieren: Andrea Kiewel schummelt beim Kartenspiel mit ihrem Kind

Dass die „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin nicht gerne verliert – daraus macht sie keinen Hehl. Dass sie sich deswegen ab und zu nicht ganz an die Spielregeln hält, mussten auch schon berühmte Kollegen feststellen: Bei „Quiz-Champion“ schaltete Michael Bully Herbig (55) wegen Andrea Kiewels Spielweise sogar einen Notar ein. Kein Wunder, dass auch Elton bei „Blamieren oder Kassieren“ auf ihr Problem mit dem Verlieren eingeht.

Und tatsächlich: Die 58-Jährige gesteht ganz offen, dass ihr zum Teil jedes Mittel recht ist, um den Sieg einzufahren. „Ich schummle“, gibt sie frei heraus zu. In Eltons Quizshow sei das allerdings schwer möglich. Ganz im Gegensatz zum Spieleabend zu Hause, wie sie schildert. „Ich habe sogar mein Kind beschissen beim Uno-Spielen“, verrät Andrea Kiewel. Der Quizmaster kann das kaum glauben. „Wie kann man beim Uno schummeln?“, will er wissen. Karten doppelt zu legen oder Regeländerungen in Verbindung mit der Aussage: „Das haben wir schon immer so gemacht“, seien bei Kiwi an der Tagesordnung.

„Blamieren oder Kassieren“ nicht die einzige ProSieben-Show, die jetzt bei RTL läuft Nach „Blamieren oder Kassieren“ feiert bald schon die nächste Sendung ihr Comeback bei RTL. Auch Stefan Raabs (52) Spielshow „Schlag den Besten“ kommt zurück ins TV – rund fünf Jahre, nachdem die Sendung 2019 Premiere bei ProSieben gefeiert hatte. Ab dem Jahr 2024 wird dann ebenfalls Elton durchs Programm führen.

Andrea Kiewel scheitert an „Barbie“-Frage, weil sie zu schnell ist

Was die TV-Bekanntheit ziemlich ärgern dürfte: Am Ende muss sie sich Comedian Bastian Bielendorfer geschlagen geben. Allerdings nicht, weil sie an einer Frage verzweifelt. Andrea Kiewel weiß die richtige Antwort, hört aber Eltons Frage nicht bis zum Ende an. Aus diesem Grund beantwortet sie die „Barbie“-Frage nur halb. Der Punkt geht somit an Bastian und Kiwi ist raus.

Immerhin bekommt sie so aber die Möglichkeit, sich als faire Verliererin zu beweisen. Nach Glückwünschen an den ehemaligen „Let’s Dance“-Teilnehmer nimmt sie auf dem Stuhl für die ausgeschiedenen Promis Platz. Die Fans können sich auch schon auf ein baldiges Wiedersehen mit Andrea Kiewel freuen: Sat.1 ändert für „Kiwis große Partynacht“ sogar das Programm. Verwendete Quellen: „Blamieren oder Kassieren“/ RTL (Folge vom 14. Dezember 2023)