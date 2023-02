RTL-Meuterei gegen DSDS-Boss Bohlen: Mitarbeiterinnen wollen, dass Poptitan gefeuert wird

Von: Jonas Erbas

Teilen

Mit einem sexistischen Spruch bei DSDS brachte Jury-Chef Dieter Bohlen viele RTL-Zuschauer gegen sich auf. Nun könnte er auch beim Kölner Sender selbst angezählt sein.

Köln – Für Dieter Bohlen (69) wird die Luft immer dünner: Nachdem der Poptitan mit einem sexistischen Spruch gegen DSDS-Kandidatin Jill Lange (22) negativ auffiel, hagelte es Kritik – und das sogar aus der eigenen Jury: Rapperin Katja Krasavice (26) rechnete knallhart mit dem 69-Jährigen ab. Der hat sich mit seiner verbalen Entgleisung offenbar auch bei seinem Heimatsender RTL unbeliebt gemacht.

Nach Sexismus-Vorwürfen gegen Dieter Bohlen bei DSDS – Poptitan bei RTL angezählt

Eigentlich sollte „Deutschland sucht den Superstar“ dank einer unvergesslichen Jubiläumsstaffel einen würdigen Abschluss finden, doch nun droht der Castingshow ein unrühmliches Ende: Dieter Bohlen, der DSDS-Kandidatin Jill Lange mit einem übergriffigen Kommentar („Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“) zum Weinen gebracht hatte, muss sich derzeit Sexismus-Vorwürfen stellen. Die brachten auch eine Jury-Kollegin gegen den Poptitan auf – so sehr, dass Bohlen den Rauswurf von Katja Krasavice gefordert haben soll.

Weil Dieter Bohlen bei DSDS mit einem sexistischen Spruch negativ auffiel, gab‘s wortgewaltige Kritik von Jury-Kollegin Katja Krasavice. Die Rapperin soll nun auch Unterstützung aus den Reihen der RTL-Mitarbeiterinnen erhalten (Fotomontage) © Panama Pictures/Future Image/Imago

Doch es könnte genau umgekehrt kommen: Immer mehr Frauen fordern, RTL dürfe dem Modern-Talking-Star nach dem „Durchnudel“-Eklat keine Plattform mehr bieten. Inzwischen soll sich auch beim Kölner Sender selbst Widerstand gegen den 69-Jährigen regen: „Vor allem die jungen Frauen haben genug von Bohlen. Er passt längst nicht mehr in die heutige Zeit und zu dem Anspruch der RTL-Mitarbeiterinnen, niveauvolles Fernsehen zu machen. Einerseits will der Sender Vorbild sein bei Themen wie MeToo, Gendern und Diversität – gleichzeitig aber lässt RTL einen Typen wie Bohlen vor die Kamera“, zitiert bild.de eine RTL-Mitarbeiterin.

Frauenverachtende Sprüche von Dieter Bohlen „Du bist ein hübsches Mädchen, du kannst doch auch was anderes machen.“ „Ein kleines Ja vom großen Dieter, ein großes Ja vom kleinen Dieter.“ „Du hast ein göttliches Problem: Der liebe Gott gibt einigen Frauen dicke Möpse, anderen eine schlechte Stimme. Und dir hat er nun mal eine schlechte Stimme gegeben.“ „Alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Verona [Pooth; Anm.d.Red.] habe ich drei Wochen angefasst und das reichte dann.“ (Quellen: quotez.net, focus.de, deecee.de)

Stimmungstief bei RTL? – Unzufriedenheit wegen Umgang mit DSDS-Chef Dieter Bohlen wächst

Die RTL-Chefetage soll dahingegen weiterhin zu Dieter Bohlen halten. Öffentlich distanzierte man sich von dem DSDS-Chef jedenfalls noch nicht. Das kommt bei der Belegschaft gar nicht gut an: „Die Stimmung bei den RTL-Frauen ist derzeit ganz schlecht“, so die Einschätzung einer Mitarbeiterin. Der Unmut ist groß – offenbar auch wegen anderer Kollegen: „Die DSDS-Verantwortlichen, die die Sendung abgenommen haben, hätten den ‚Durchnudel‘-Spruch auf jeden Fall aus der Sendung schneiden müssen. Dass sie es erst nach dem öffentlichen Protest taten, zeigt, dass die Männer, die bei RTL am Ruder sind, das Problem ebenfalls nicht erkennen.“

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Wie es mit DSDS weitergeht, ist derzeit noch unklar. Die Castings und der Recall wurden bereits abgedreht, Anfang April starten allerdings die Liveshows. Diese dürften angesichts des Streits innerhalb der Jury möglicherweise ohne Dieter Bohlen oder Katja Krasavice auskommen. Der Poptitan hat auch bei anderen Kollegen nicht das beste Image: Zuletzt packten Ex-DSDS-Juroren ganz offen über Bohlen aus. Verwendete Quellen: bild.de, rtl.de