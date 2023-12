„Einfach Mittelmaß“: Siegfried bewertet bei „Bauer sucht Frau“ Simones Figur

Von: Elena Rothammer

Drucken Teilen

„Bauer sucht Frau“-Siegfried lädt Simone in den Whirlpool ein. Dabei darf seine Auserwählte allerdings nicht mit charmanten Komplimenten rechnen.

Odenwaldkreis – Bei „Bauer sucht Frau“-Kandidat Siegfried (63) ist endlich nur noch eine Hofdame zu Gast. Somit kann der Landwirt im Nebenerwerb seine Aufmerksamkeit nun voll und ganz auf die verbliebene Simone (55) richten. Als Dank für ihre Mitarbeit am Hof lädt er sie sogar zum Wellnessen ein. Dabei kommen die beiden auch auf die Figur der Blondine zu sprechen.

Whirlpool-Besuch: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Siegfried kommentiert Simones Figur

Schon bei seiner letzten Entscheidung bewies der 63-Jährige wenig Feingefühl. Als Siegfried Patricia heimschickte, trat der „Bauer sucht Frau“-Kandidat übel nach. Auch mit Simone im Whirlpool trumpft der TV-Landwirt nicht gerade mit charmanten Komplimenten auf.

Tränen, Trennung, Happy End: So ging es für die Paare bei „Bauer sucht Frau International“ weiter Fotostrecke ansehen

Gemeinsam besuchen die beiden einen alten Gasthof mit Whirlpool. Im blubbernden Wasser nutzt Simone die Chance, um Siegfrieds Meinung zu ihrem Körper einzuholen. „Jetzt sieht man mal so die ganze Figur. Wie findest du mich jetzt so ohne Kleidung?“, will die 55-Jährige wissen. Darauf antwortet Siegfried auch direkt ganz unverblümt: „Gut, ich finde dich jetzt schon irgendwo normal. Nicht zu dick, auch nicht zu schlank, einfach Mittelmaß.“

Auch Simone kommentiert „Bauer sucht Frau“-Siegfrieds Figur

Diese recht nüchterne Aussage scheint Simone dem Hessen allerdings nicht übelzunehmen. Stattdessen genießen sie ihren Whirlpool-Gang in vollen Züge. Im Einzelinterview kommentiert Simone sogar ebenfalls seinen Körper. „Dass Siegfried ein bisschen Bauch hat, stört mich gar nicht. Er hat eine gute Figur gemacht in seiner Badehose“, schwärmt sie.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat Siegfried hat sich dafür entschieden, den Rest der Hofwoche mit Simone zu verbringen. Beim gemeinsamen Wellnessen darf seine Auserwählte allerdings nicht mit charmanten Komplimenten rechnen. © Screenshot / RTL / „Bauer sucht Frau“ & Screenshot / RTL / „Bauer sucht Frau“

Auch bei anderen Landwirten ist allerhand los. Unter anderem Christoph und Lisa nähern sich an – doch dabei kam es auch zu einem Schreckmoment. Um ein Haar demolierte „Bauer sucht Frau“-Hofdame Lisa Christophs Hof. Verwendete Quellen: RTL / „Bauer sucht Frau“