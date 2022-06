RTL bringt neue Serie „Der Schiffsarzt“: Konkurrenz für ZDF-Traumschiff und Silbereisen

Das neue Traumpaar von RTL: ­Anna Puck als ­Kapitänin und ­Moritz Otto als Schiffsarzt. © RTL+

RTL+ macht dem ZDF-Traumschiff um Florian Silbereisen Konkurrenz. Bei der neuen Kreuzfahrt-Serie „Der Schiffsarzt“ steht eine Kapitänin am Steuer.

Köln – Seit mehr als 40 Jahren schippert das Traumschiff im ZDF über die Weltmeere, jetzt will RTL+ Käpt’n Flori (Florian Silbereisen) Konkurrenz machen: Der Streaming­anbieter lässt mit Der Schiffsarzt seine eigene Kreuzfahrt-Serie vom Stapel laufen. Der Mix aus Fernweh, Arzt­serie und Krimi startet heute bei RTL+ und im Lauf des Jahres dann im frei empfangbaren RTL-Programm.

Dabei hat der Sechsteiler dem ZDF-Klassiker, der seit jeher von Männern gelenkt wird, eine Sache voraus: Am Steuer des Ozeanriesen steht eine Kapitänin. Die Handlung dreht sich allerdings meist um den titelgebenden Schiffsarzt Eric Leonhard (Moritz Otto), der in der Auftaktfolge seinen ersten Arbeitstag als neuer Chefarzt auf dem Luxusdampfer hat.

Eric ist attraktiv, aber abweisend: Einsilbig und uncharmant lässt er Kapitänin Henriette Mosbach (Anna Puck) auflaufen, als sie mit ihm über seine Aufgaben an Bord plaudern will, und auch die Flirtversuche seiner Mitarbeiterinnen ignoriert er. Erics Misstrauen hat einen Grund: Vor einiger Zeit ist seine Frau spurlos verschwunden, er vermutet ein Verbrechen. Nun ist ein Foto aufgetaucht, das sie an Bord des Schiffes zeigt. Der Chirurg hat nur deshalb auf dem Kreuzfahrtriesen angeheuert, um dieser Spur nachzugehen und womöglich den Entführer seiner Frau zu finden…



Schippern erfolgreich über die Weltmeere: Florian ­Silbereisen und Collien Ulmen-Fernandes an Bord des ZDF-Traumschiffs. © ZDF/Bartling

RTL gegen ZDF: „Der Schiffsarzt“ oder „ Das Traumschiff“?

Insgesamt kann die RTL-Serie dem ZDF-Original nicht das Wasser reichen – vor allem, was die Außenaufnahmen exotischer Reiseziele angeht. Der Schiffsarzt wurde in Spanien und Deutschland gedreht. Es überwiegen statische Dialogszenen in Innenräumen, die arg an im Studio produzierte Daily Soaps à la GZSZ erinnern. ski