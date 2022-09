Gebrauchtwagenvergleich: Patrick schießt im Sommerhaus gegen Freundin Antonia

Streit wegen Aussehen

Sie sind das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar: Patrick und Antonia. Im „Sommerhaus“ offenbart Patrick ein pikantes Detail ihrer Beziehung:

Am 7. September startet die neue Staffel „Sommerhaus der Stars“ auf RTL, auf RTL+ ist die erste Folge bereits seit dem 31. August veröffentlicht. Bei diesem Format kämpfen acht Promi-Duos um den Titel des „Promi Paars 2022“. Folge vier kann sich der Zuschauer schon seit Mittwoch (14. September) bei RTL+ einverleiben. Auch die „Bauer sucht Frau“-Stars Patrick und Antonia sind mit am Start und gewähren Einblicke in ihre Beziehung, wie MANNHEIM24 berichtet.

„Sommerhaus der Stars“: Das sind die „Bauer sucht Frau“-Sternchen

Landwirt Patrick Romer und seine Freundin Antonia Hemmer sind bereits erfahrene Reality-TV-Teilnehmer. 2020 haben sie sich über das Kult-Fernseh-Format „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt. Vor einiger Zeit waren sie ebenfalls beim RTL+-Format „Couple Challenge“ zu sehen. Dieses wurde jedoch nie im TV ausgestrahlt. Jetzt wollen sie ihre Beziehung erneut im „Sommerhaus der Stars“ auf die Probe stellen.

Bei Antonia Hemmer und Patrick Romer erfolgt die Liebe zwar erst auf den zweiten Blick, ist aber dennoch umso stärker. In einem Podcast vor dem „Sommerhaus“ enthüllen die Beiden bereits pikante Details, so zum Beispiel über ihren Schlachtplan für die Show. Auch fällt das Paar nicht wie andere durch Streitereien auf und bewahrt während der Spiele immer einen kühlen Kopf.

„Sommerhaus der Stars“: Patrick spricht über Antonias Chancen eine Bäuerin zu werden

Am Lagerfeuer unterhalten sich einige Bewohner des „Sommerhaus“ und genießen den Abend. Das Thema fällt irgendwann auf Patrick und Antonia. „Aber du bist keine Bäuerin“, startet Sascha das Gespräch. Sowohl der Landwirt als auch die Kosmetikerin verneinen. Patrick führt weiter aus „Antonia hat auch nicht den Esprit, um das zu werden“. Bereits nach Antonias Abbruch bei „Bauer sucht Frau“ ist bekannt, dass das Hofleben nichts für die Kosmetikerin ist.

Trotzdem fühlt sich Antonia von Patricks Aussagen angegriffen. „Ihr gefällt es so ein bisschen zu streicheln und so“, beschreibt Patrick ihre Beziehung zu Tieren. Auch wird Antonia, nach Patricks Aussagen, niemals selbst auf die Idee kommen, mit dem Traktor zu fahren, oder ähnliches zu tun. „Das bist nicht du“, sagt er zu seiner Angetrauten.

+ Patrick und Antonia streiten sich am Feuer © RTL

„Sommerhaus der Stars“: Antonia möchte Patrick verändern, Patrick mag ihren jetzigen Look nicht

„Antonia, die will mich auch immer so ein bisschen verändern“, ist Patrick ehrlich. Dabei möchte die Kosmetikerin nur, dass sich der Landwirt den Bart abrasiert. „Ich will dich einfach nur tunen!“, empört sich die blonde Schönheit. Das Rasieren des Barts ist für Patrick kein Upgrade: „Das ist doch eher ein Downgrade, wenn man aus einem Mann wieder einen Bubi macht“.

Antonia verteidigt sich, dass der Landwirt ihr mit Bart bestimmt besser gefällt, sie ihn aber auch mal gerne ohne sehen würde. Auch die Brustbehaarung ist bei dem Paar ein Streitthema – sie passe nicht zu Patrick. Denn dafür bräuchte er einen durchtrainierten, südländischen Körper. Im Laufe des Gesprächs kristallisiert sich immer mehr heraus, dass Patrick eigentlich nicht Antonias Typ ist.

„Sommerhaus der Stars“: Zwischen Patrick und Antonia gibt es Streitigkeiten über Äußerlichkeiten

Unterm Strich ist Patricks Aussage, dass Antonia eher braungebrannte, durchtrainierte Männer mag – dies kann er ihr nicht bieten. Aber auch Patrick hat an dem Aussehen seiner Geliebten zu Mängeln. „Dann stehst du vor dem Spiegel und sagst ich hab Cellulite“, führt er ein, „Ja, okay – wenn man halt auch keinen Sport mehr macht, von was soll‘s denn straff werden?“. Ihre Haare werden ebenfalls zum Thema.

Der Landwirt gibt zu, dass er eigentlich auf lange Haare steht. Als er Antonia kennenlernt, hat sie lange Haare – bis zur Hüfte. Vor kurzem nimmt sie ihre Extension raus und trägt das Haar seitdem kurz. „Das ist wie, wenn du so einen alten Golf tunest, dann kaufst du den, baust das Tuning ab und sagst dann ‚Ja, super Auto‘“, sagt Patrick über die Veränderung seiner Liebsten. Antonia steht daraufhin verletzt auf und verlässt das Gespräch.

„Sommerhaus der Stars“: Die Sendetermine im Überblick

Noch bis zum 9. Oktober können Zuschauer „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL verfolgen. In Folge 2 der Sendung gibt es den ersten Rauswurf: Ein Paar muss das „Sommerhaus der Stars“ als erstes verlassen – dabei fliegen nochmal ordentlich die Fetzen.

Zuschauer können das Drama jeden Mittwoch und Sonntag auf RTL verfolgen, auf RTL+ gibt‘s die neuen Folgen der Reality-Show immer ein paar Tage früher. MANNHEIM24 hat alle Sendetermine der neuen „Sommerhaus der Stars“-Staffel in einer Übersicht zusammengefasst.

Rubriklistenbild: © Screenshot/RTL+