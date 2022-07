RTL-Quiz mit „Bergdoktor“ Sigl startet im August

Der Schauspieler Hans Sigl geht für RTL unter die Showmaster. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der „Bergdoktor“ wird Showmaster. Premiere ist am 1. August, danach geht es an vier Tagen in der Woche munter weiter mit der Suche nach dem schlausten Menschen der Welt.

Köln - Die neue RTL-Show mit dem „Bergdoktor“-Schauspieler Hans Sigl (53) startet im August - und ist gleich viermal pro Woche zu sehen.

Die Sendung, die nun den Titel „Der unfassbar schlauste Mensch der Welt“ trage und eine lustig-leichte „Mischung aus Quiz und Talk“ sei, werde montags bis donnerstags am späten Abend ab 23.20 Uhr laufen, teilte der Sender am Donnerstag in Köln mit. Premiere sei am 1. August. Nach zehn Folgen werde es ein Halbfinale und dann ein Finale geben, an dessen Ende feststehe, wer der „unfassbar Schlauste“ aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei.

Wie RTL weiter erklärte, bekommt Sigl als Showmaster mit Moderatorin Jana Azizi und Komiker Pierre M. Krause zwei Sidekicks an die Seite gestellt. Als Promis auf dem Ratesessel sollen unter anderem Geiger David Garrett, Astronautin Suzanna Randall, Schauspielerin Katharina Wackernagel, Athletin Sabrina Mockenhaupt und Ex-Fußball-Profi Rúrik Gíslason Platz nehmen.

Die Promis müssten etwa Bilderrätsel lösen, sich an Vergangenes erinnern und Fragen von prominenten Kolleginnen und Kollegen beantworten. Zudem müssten assoziative Ketten gebildet werden, die als Grundlage für „einen spannenden, humorvollen Talk“ dienen sollen.

Das belgische Originalformat „De slimste Mens ter Wereld“ (auf Deutsch etwa „Der klügste Mensch der Welt“) gilt in seinem Herkunftsland als Blockbuster. Auch in den Niederlanden läuft es erfolgreich. Die deutsche Fassung ist eine Produktion der Firma Fabiola. Sigl ist aus etlichen Fernsehreihen bekannt. Seit 2008 spielt er den extrem populären „Bergdoktor“ im ZDF. dpa