„Völlig neue Dimension": RTL-Reporterin Susanna Ohlen ist Mutter geworden

RTL-Reporterin Susanna Ohlen postet ein Foto ihres Babys auf Instagram © Instagram/Susanna Ohlen

Ab jetzt sieht das Leben von TV-Moderatorin Susanna Ohlen ganz anders aus. Die RTL-Mitarbeiterin ist zum ersten Mal Mutter geworden.

Köln - Wer Kinder hat, der kennt noch das wunderschöne, aufregende Gefühl nach der Geburt. Ein neuer kleiner Mensch ist auf der Welt und wird dein Leben für immer verändern. Auch Susanna Ohlen (39) schwebt gerade im siebten Himmel. Die RTL-Reporterin hat auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben, dass sie erstmals Mutter geworden ist. Von ihrem Baby gibt es sogar einen süßen Schnappschuss zu sehen - und ihre Follower freuen sich mit ihr.

„Eine völlig neue Dimension der vollkommenen, reinen Liebe, des absoluten Glücks und der unendlichen Dankbarkeit, die das Herz platzen lassen“, schreibt die Moderatorin in ihrem Social-Media-Beitrag. Dabei verrät Susanna auch den Namen ihres erstgeborenen Kindes: Rubi Iva Maria Ohlen heißt die kleine Maus, die in diesem Monat das Licht der Welt erblickte. Um sich von der Geburt zu erholen und das Leben als kleine Familie zu starten, will sich Susanna jetzt erst einmal Zeit für ihr Kind nehmen und wird deshalb weniger im TV zu sehen sein.

Susanna Ohlen und ihr Ehemann Jens Ohlen könnten nicht glücklicher über die Geburt ihres Babys sein

In der Vergangenheit machte Susanna Ohlen nicht nur mit positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Als sie im Juli 2021 von der Flutkatastrophe berichtete, drang ein Video an die Öffentlichkeit, das sie dabei zeigte, wie sie ihre Kleidung und ihr Gesicht beschmutzte, um die Aufnahmen für RTL möglicherweise dramatischer wirken zu lassen. Damals erhielt Ohlen viel Kritik dafür. Doch diese Negativkommentare sind jetzt Schnee von gestern.

Heute freuen sich die Follower des TV-Stars einfach nur über die Ankunft der kleinen Rubi, die ihren Eltern das größte Glück auf Erden beschert. In ihrem Instagram-Post schreibt Susanna weiter: „Wir sind so froh endlich zu dritt zu Hause zu sein und genießen jetzt erstmal jede Sekunde, um uns und die Welt kennen zu lernen.“