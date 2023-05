Von „richtig schön“ bis „aufgesetzt“: „Let‘s Dance“-Fans diskutieren Knossis Tränenauftritt mit Mama

Von: Jonas Erbas

Der emotionalste Moment eines magischen „Let‘s Dance“-Abends gehörte wohl Entertainer Knossi und seiner Mutter. Doch die großen Gefühle sprangen nicht auf alle RTL-Zuschauer über.

Köln – In der neunten „Let‘s Dance“-Folge standen die „Magic Moments“ der verbliebenen sechs Stars im Rampenlicht – das versprach eine hochemotionale Atmosphäre. Seinen magischen Moment widmete Internet-Entertainer Knossi (36) seiner Mutter, die er mit verweinten Augen auf der Bühne vor dem RTL-Publikum herzte und würdigte. Die Zuschauer erlebten die sentimentale Szene allerdings ganz unterschiedlich: teils ausgesprochen positiv, teils doch recht negativ.

Unter Tränen: Knossi herzt seine Mutter bei „Let‘s Dance“

„Meine Mutter bedeutet mir alles. Meine Mutter ist der Baum, ich bin der kleine Stock“, ließ Knossi am Freitagabend (28. April) die RTL-Zuschauer wissen, bevor er mit seiner „Let‘s Dance“-Tanzpartnerin Isabel Erdvardsson (40) über das Parkett wirbelte. Der sonst um keinen Scherz verlegene YouTube-Star nutzte die Möglichkeit, um sich bei seiner Mama, die ebenfalls im Studio war, schluchzend zu bedanken: „Mama, es fällt mir so schwer. Du bist dafür verantwortlich, dass ich hier mitmache. Du hast es dir so gewünscht.“

Sichtlich emotional führte er seine Mutter dann auf die Bühne. „Ich tanzte heute nur für dich. Ich habe nicht die besten Voraussetzungen. Ich weiß, dass ich nicht der beste Tänzer bin, aber ich tanze mit Isabel für dich. Das kommt von Herzen“, offenbarte der 36-Jährige und platzierte anschließend seine Mama so, dass sie auf einem Stuhl sitzend seiner Tanzeinlage aus nächster Nähe beiwohnen konnte.

Wer ist noch bei „Let‘s Dance“ dabei? Aus sechs mach fünf: In Folge 9 von „Let‘s Dance“ musste Sharon Battiste die RTL-Show verlassen. Neben Knossi kämpfen damit noch Julia Beautx, Anna Ermakova, Philipp Boy und Timon Krause um den Sieg. Das Finale steigt am 19. Mai.

„Let‘s Dance“-Zuschauer uneinig: Knossis Tränenauftritt im Netz diskutiert

Knossis magischer „Let‘s Dance“-Moment wurde auch bei Twitter ausgiebig diskutiert – die Reaktionen gingen dabei weit auseinander: „Richtig, richtig schön – einfach toll! Klar, etwas eigene Show, aber warum nicht?“ oder „Das kam von Herzen“, hieß es in lobenden Kommentaren. An Gegenstimmen fehlte es allerdings nicht: „Fremdschämen pur“, „Diese aufgesetzten Emotionen, dieses gespielte Erstaunen, das Augengeklimper. Es nervt nur!“ oder „cringe, und zwar hart“, lautete die teils massive Kritik.

Bei „Let‘s Dance“ zeigte sich Internet-Spaßvogel Knossi von seiner emotionalen Seite – doch die großen Gefühlen sprangen nicht auf alle RTL-Zuschauer über © Rolf Vennenbernd/dpa

Für Knossi hat sich der emotionale Auftritt in jedem Fall gelohnt: 26 Punkte holte der Livestreamer – so viele, wie noch nie. Obwohl der 36-Jährige zu den Wackelkandidaten zählte, konnte er sich am Ende durchsetzen, gehen musste stattdessen Sharon Battiste (31), zuletzt mit den Kommentaren einiger „Let‘s Dance“-Zuschauer abrechnete. Verwendete Quellen: „Let‘s Dance“ (RTL/RTL+; Folge vom 28. April 2023), twitter.com